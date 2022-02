Tribunal de Tamaulipas rechaza demanda de policía contra la FGJE provocando impunidad

Por David Zarate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al rechazar una demanda de un comandante de la Policía Investigadora Estatal, reclamando el pago íntegro de sueldo y prestaciones que le fueron reducidas, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Tamaulipas, conlleva la impunidad, pues es su deber dirigir y encausar el proceso con el fin de no sacrificar la justicia en pro del formalismo, por lo que mediante la ejecutoria 186/2020 Magistrados Federales otorgaron el amparo.

Jorge Luis Beas Gámez, secretario en funciones de Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, determino que, si el policía reclamó, la omisión de pago de diversas prestaciones derivadas por el servicio prestado, evidentemente no hay una resolución sobre tal aspecto, precisamente porque el reclamo deriva de una omisión de la FGJE que es el empleador; por ende, no hay una resolución definitiva sobre ello, y por esa misma razón, no se le puede exigir que acompañe una copia de ello.

El 11 de marzo del 2020, el pleno del TJA, declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto contra el auto de 9 de enero de 2020, que tuvo por no presentada la demanda en el juicio de nulidad, argumentando que ese órgano solo puede conocer sobre resoluciones definitivas y el reclamo de prestaciones laborales, no lo es, por que no hay respuesta mediante oficio de la FGJE a eso, ante lo cual el afectado recurre al juicio de amparo.

Jorge Luis Beas Gámez, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, no era necesario que presentara previamente a su demanda, una solicitud ante la FGJE para que le pagaran las prestaciones que refiere le adeudan; ya que se trata de un policía, que reclama de su superior jerárquico el pago correcto de sus emolumentos, por lo que no es requisito previo que solicite ese pago, porque al tratarse esa omisión de un acto de naturaleza administrativa, por afinidad debe conocer de su reclamos un tribunal que resuelva esos conflictos.

El pleno judicial otorga el amparo para que el pleno del TJA de Tamaulipas, deje insubsistente la sentencia reclamada; en su lugar dicte otra, en la que determine que es procedente el juicio contencioso administrativo para conocer de la demanda promovida por un policía que reclama el pago de diversas prestaciones económicas; y derivadas de la revoque el auto recurrido y ordene la admisión de la demanda.