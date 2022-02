La mejor historia de Tamaulipas está por escribirse: Américo

En este encuentro con los seguidores de MORENA, el abanderado guinda pidió no bajar la guardia y el mantenerse en unidad, privilegiando siempre los valores que promueve el partido y que las y los simpatizantes deben de poner en práctica.

Jiménez, Tam., 31 de enero 2022.-La mejor historia de esperanza está por llegar a Tamaulipas, dijo Américo Villarreal Anaya, precandidato único de MORENA a la gubernatura tras recibir el respaldo de simpatizantes y militantes del partido guinda en este municipio.

“Somos diferentes a los demás y vamos a mantener la esperanza con el cambio verdadero,”, expresó el médico victorense.

El precandidato Morenista, advirtió que hay que estar atentos para no equivocarnos, porque vamos a entrar a un proceso de elecciones y debemos de hacer bien las cosas para un mejor bienestar.

Desde esta región histórica del centro del estado, Américo se comprometió a no fallar en este proyecto que es de todos, bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

Queremos un gobierno humanista y que las mujeres tengan las mismas oportunidades para el desarrollo de la nación y tener mejores horizontes y calidad de vida.

En este encuentro con los seguidores de MORENA, el abanderado guinda pidió no bajar la guardia y el mantenerse en unidad, privilegiando siempre los valores que promueve el partido y que las y los simpatizantes deben de poner en práctica.

Ante los integrantes del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, el doctor Américo Villarreal reiteró que en Tamaulipas está por escribirse la nueva historia, porque quienes la escriben son los triunfadores.