Demerita Gobernador trabajo y funcionamiento del Poder Legislativo en Tamaulipas

Cd.Victoria,Tamaulipas.-Luego que se publicara en el Periódico Oficial del Estado, el Presupuesto de Egresos de Tamaulipas 2022, el Grupo Parlamentario de MORENA señala que el Ejecutivo estatal ve con desdén el trabajo del Poder Legislativo al hacer caso omiso a las aprobaciones efectuadas por este pleno.

Con estas acciones el Poder Ejecutivo deja claro que menosprecia y demerita el funcionamiento de este poder, es decir, trata con desdén la labor de las diputadas, diputados y personal que colabora en las distintas áreas del Poder Legislativo.

Sin embargo, contrario al trabajo de las y los diputados locales de MORENA que buscan generar una verdadera transformación para Tamaulipas, el Gobernador insiste en hacer valer las decisiones arbitrarias de la presidenta de la Mesa Directiva que dio por “precluido” el derecho del Congreso del Estado de Tamaulipas para desahogar las “observaciones” del ejecutivo en relación al Dictamen del presupuesto.

Es importante mencionar que el documento que contenía dichas “observaciones» no refería un listado en específico, lo único que expresa son “razones”, que no es lo mismo y no se refiere al decreto de manera particular o específica como lo señala el artículo 127 numeral 4 de la Ley de Organización y Funcionamiento del Congreso del Estado.

Por dichas razones, tanto en trabajo de comisiones y en pleno, se dieron por no presentadas, pero de forma deliberada, pues aún sin existir el concepto de “preclusión” en la Constitución Política del Estado ni en la Ley interna del Congreso, la diputada presidenta de la Mesa Directiva interpretó indebidamente el máximo ordenamiento local y dio paso a que se publicará posteriormente el Presupuesto de Egresos en el Periódico Oficial.

Pese a todo lo anterior, el Gobierno del Estado hace caso omiso a la ley, anteponiendo sus intereses personales y expidiendo un Presupuesto de Egresos que daña y lesiona los intereses del pueblo de Tamaulipas.

Atentamente:

Grupo Parlamentario de MORENA Tamaulipas