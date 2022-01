Las alianzas se construyen desde abajo: César Verástegui

César Verástegui Ostos estuvo en Matamoros durante sábado y domingo, esta semana continuará su recorrido al encuentro de la militancia, “Tamaulipas nos ocupa a todos”, afirmó.

Matamoros, Tamaulipas.- Las alianzas dé membrete no funcionan, las verdaderas se construyen desde abajo, con la militancia, buscando la unidad en torno a un proyecto, afirmó Cesar Verástegui Ostos, precandidato a la gubernatura de Va por Tamaulipas.

En esta etapa electoral, El Truko señaló que es momento de presentarse ante la militancia de los tres partidos que conforman la alianza, PAN, PRI y PRD, “verlos cara a cara, que me conozcan quienes no saben mi historia, escucharlos, atenderlos y establecer compromisos de trabajo”.



Reiteró su llamado para sumarse a su proyecto: “aquí caben todos, la idea es integrar a gente valiosa del PAN, del PRI y del PRD”, de esta forma, afirmó, el proyecto político para Tamaulipas se verá fortalecido.

Un gran avance, es que sea precandidato único, y seguirá trabajando promoviendo la unidad para después del 10 de febrero convertirse en candidato de Va por Tamaulipas, para lograr este objetivo se ha reunido con liderazgos de los partidos que conforman la alianza, invitándolos trabajar en torno a su proyecto.

