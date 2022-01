Panistas de González se suman al proyecto ganador que representa, César Verástegui

Cd. Victoria, Tamaulipas (27 de enero de 2022). – César Verástegui Ostos, Precandidato a Gobernador de Acción Nacional, entabló un encuentro cercano con la militancia del Comité Directivo Municipal de González, donde tuvo la oportunidad de dirigir un mensaje de unidad, además de escuchar inquietudes y necesidades que prevalecen en la región.

En su oportunidad, compartió las experiencias que ha obtenido en cada uno de los cargos que ha ocupado durante su carrera política, en dónde los militantes reconocieron su vocación de servicio, lo que demuestra que su experiencia lo avala.

“Soy una persona que viene desde abajo luchando, trabajando, pero dando resultados, vengo de un municipio dónde he tenido la oportunidad de trabajar mucho, de servirle a la gente y servirle bajo mi criterio sin soberbia ni arrogancia, de servirle bien. Siempre he apostado al diálogo y al acuerdo para no crear división y salir en unidad” afirmó.

El precandidato agradeció a la Presidenta del Comité Municipal del PAN González, María Gpe. Montserrat Arreola Ordaz y a los asistentes el recibimiento, respaldo y muestras de cariño que le han brindado desde el inicio de sus actividades de precampaña, sumándose al proyecto ganador que representa.