Termina ciclo de Magdalena Moreno en la SET

Por Oscar Díaz Salazar

Desde el pasado mes de octubre del 2021, la Maestra Magdalena Moreno Ortiz recibió el nombramiento como titular de la Secretaría de promoción política de la mujer, en el Comité Directivo Estatal del PAN.

En estos meses desempeñó simultáneamente el cargo partidista y la Subsecretaria de Educación Básica, que es la más importante en el organigrama de la Secretaria de Educación en Tamaulipas.

Estando en marcha el proceso para elegir al futuro gobernador de Tamaulipas, era evidente que las tareas del partido demandan de tiempo completo a quienes ostentan los cargos más relevantes, y lo mismo ocurre, en todo momento, con quienes ejercen la honrosa y delicada misión de conducir los trabajos en pro de la educación de los tamaulipecos. En ese contexto es que este día se informa del relevo en la Subsecretaria de Educación Básica de la Maestra Magdalena Moreno Ortiz. El ríobravense Patricio Garza Tapia será el nuevo Subsecretario.

La responsabilidad que ahora tiene en forma exclusiva la maestra Magdalena Moreno, es más relevante a futuro, como promesa, a condición de lograr el triunfo de César Augusto Verastegui Ostos. De ese triunfo y de su aportación al mismo, depende también el futuro político y laboral de la socióloga egresada de la UANL.

La Maestra Magdalena Moreno forma parte de un selecto grupo de funcionarias, eficientes y discretas, que en su momento fueron invitadas a colaborar en el gobierno de Tamaulipas por la esposa del gobernador. Es justo y oportuno reconocer que las «marianas», las recomendadas de la señora Mariana Gómez, es de lo mejor que se puede encontrar en un equipo en el que hay de todo, de azúcar, de chile y de manteca, y de repente hasta gente decente te puedes encontrar.

Mucho trabajo le espera a la reynosense Magdalena Moreno, pues la participación de la mujer no es algo de lo que puedan presumir los panistas. O tal vez si. Por lo menos en la frontera, la política a ras de tierra, la realizan mayormente las mujeres. El asunto es que esas mujeres que hacían política a favor del PAN, no fueron convocadas para las tareas de gobierno, partidistas o para las candidaturas a los cargos de elección popular. Cuando triunfó el PAN, las activistas del partido no fueron invitadas para los mejores empleos, para formar parte de las directivas del partido ni para los puestos de elección popular. A la mesa puesta llegaron las esposas de, las hijas de, las novias de… mujeres que no podían acreditar méritos, porque no los tuvieron, para ocupar esos cargos que otras consiguieron.

No me extiendo en esa ingratitud que ha tenido el dueño del PAN en Tamaulipas con las mujeres de su partido. Una ingratitud que se prueba y comprueba al ver las fotografías de las mujeres, neopoliticas y neopanistas, que hoy aparecen junto al candidato, en primera fila, mientras que las panistas de hueso colorado (azul) siguen en la tercera fila, relegadas.

Creo que reconocer a esas activistas del PAN y ofrecer (en calidad de promesa) un mejor trato, será una de las muchas tareas que deberá atender la maestra Magdalena Moreno.