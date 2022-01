Se fortalece proyecto de César “El Truco” Verástegui con apoyo de Altamirenses.

Estamos dejando de lado alguna diferencia porque creemos en ti, sabemos que viéndote a los ojos, Tamaulipas y Altamira están en el camino correcto y en él rumbo que queremos para nosotros, nuestras familias, y para nuestro estado”.

Cd Victoria, Tamaulipas.- César Verástegui Ostos, precandidato a la gubernatura de Tamaulipas por el PAN, visitó y escuchó las inquietudes de los militantes de Acción Nacional del municipio de Altamira, el pasado martes, dónde se comprometió a trabajar en unidad con el objetivo claro de ser el candidato de la coalición “Va por Tamaulipas”.

Al llegar a las instalaciones del Comité Municipal de Altamira, el precandidato recibió las muestras de apoyo por parte de la presidente Karla Mar y la militancia asistente, quienes refrendaron su respaldo incondicional durante el proceso de precampaña para salir fortalecidos rumbo a la candidatura.

En su mensaje la presidenta del CDM de Altamira, dijo comulgar con este proyecto, que está encabezado por un líder que conoce las necesidades del pueblo.

“No es un precandidato de plástico, ni hecho a modo, es un precandidato que viene de abajo, que no viene a decir que está con el pueblo, porque esos que dicen que están con el pueblo, son unos mentirosos, no es lo mismo decirlo a ser del pueblo; tenemos un candidato que sabe lo que es la necesidad, porque el, la vivió en carne propia; sabe lo que cuesta salir a ganarse el pan, porque a él le costaba caminar 5 kilómetros para llegar a la escuela; que sabe que regalado no sabe tan rico como ganado; y así somos en Altamira precandidato, somos de trabajo, esfuerzo y suma de voluntades.

Estamos dejando de lado alguna diferencia porque creemos en ti, sabemos que viéndote a los ojos, Tamaulipas y Altamira están en el camino correcto y en él rumbo que queremos para nosotros, nuestras familias, y para nuestro estado”.

Por su parte el candidato se mostró agradecido con las muestras de afecto y mencionó que durante este proceso de precampaña ha visitado a los militantes de los partidos políticos que integran la alianza, anteponiendo los intereses generales de la nación, los del partido y a los personales.

“Hoy la amenaza nos obliga, nos alienta a trabajar juntos para cambiar las políticas públicas que han lastimado mucho a los pescadores, campesinos, a las personas que se dedican al transporte, por qué no hay una sola obra en todo territorio nacional excepto las 3 faraónicas, que ya va el cuarto año y no ha concluido una sola. Por eso es necesario que sigamos trabajando al interior del partido para tener la oportunidad de salir en unidad y fortalecidos con ese apoyo que hoy me alienta a seguir adelante.”

Durante su mensaje también mencionó los cargos que ha ocupado a lo largo de su carrera a beneficio de las y los tamaulipecos, además honró la memoria de su padre y le reconoció la formación que le brindó.

“Hay toda una historia de trabajo que me avala. No es lo mismo decirlo y escucharlo a sentirlo y vivirlo, son cosas muy diferentes, lo dije en aquella ocasión cuando vinieron los presidentes de los partidos, me siento honrado de mi padre que no fue gobernador, fue mucho más que eso, me enseñó a ser una persona honorable, de trabajo y de servir al prójimo” puntualizó.

Para finalizar el precandidato escuchó a la militancia y respondió a cada uno de sus mensajes, opiniones e inquietudes, además acordó regresar pronto y no olvidarse de quienes siempre lo han apoyado.