“Por omiso y corrupto, vamos a decirle adiós al viejo régimen”: Américo

En la toma de protesta al Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en Bustamante, Américo fue arropado por militantes y simpatizantes morenistas, quienes respaldaron el proyecto para que las y los tamaulipecos tengan mejores oportunidades de vida.

Bustamante. Tam., 26 de Enero 2022.-Ante militantes y simpatizantes de esta región del altiplano tamaulipeco, Américo Villarreal Anaya, precandidato único por MORENA a la gubernatura dijo que ahora es el momento de decirle adiós al viejo régimen con un “ya no más”.

Y aclaró el porqué; “por omiso y corrupto, que no ha dado la oportunidad a su gente para salir adelante y a una mejor calidad de vida”.



Hoy vamos por el proyecto de transformación donde todos caben, con el que las y los tamaulipecos vivamos en convivencia y con bienestar para todas las familias, donde todos vivamos con esperanza y sin miedo, convocó el puntero morenista.



La diferencia de MORENA frente a los demás, observó, es que con esta evolución social, ahora lo importante es la gente y no el dinero, porque seguimos una política humanista que busca mejores oportunidades de vida para las niñas y los niños.

Ahora nos importa escuchar al campesino, al agricultor, al ganadero, al enfermero y a todos los profesionistas y trabajadores para que tengan una mejor retribución, reiteró el abanderado guinda.



No es un proyecto de Américo Villarreal, es un proyecto de todos los que estamos aquí, “queremos un mejor estado con mejores oportunidades de vida”, precisó el victorense.

“En Tamaulipas, la cuarta transformación es una realidad y se trabaja con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, afirmó Villarreal Anaya.

