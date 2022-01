¿Dr. Toño Medina renuncia a morena-pt y se va con el truco?

Por Bernardo de la Rosa Castillo

Dicen las malas lenguas de las buenas personas en Soto La Marina, que el llamado Dr. Toño alias “sanitas” Medina, decidió inclinarse a las pies del Truco, para apoyarlo en todo, ¿renuncio a morena-pt?.

Las mismas voces de los Marsoteños, comentan que el presunto arreglo político o convenio, dice; Que sí llegase el Truco como Gobernador, el joven Toño Medina aseguraría recursos extras para el municipio de Soto La Marina y su reelección como alcalde y después buscaría llegar como candidato a Diputado Local.

Dicen que en la Política y en la guerra todo se vale, pero el joven Toño ya enseño el cobre y su doble moral, sus voceros y sus ´achichincle’ ya lo están difundiendo en Redes Sociales, “El truco es hacer amigos“, “Un truco para Soto La Marina”.

El joven alcalde Toño Medina, aun no lleva ni un año como Servidor del Pueblo o administrador del dinero del pueblo de Soto La Marina y ya está pensando en la reelección, cree que lo poco que ha hecho, de pintar banquetas, arreglar las fugas de agua, así como arreglar los jardines, como arreglar la bomba purificadora, reparar calles y tapar baches son grandes Obras para el pueblo.

Al joven doctor, se le subió, le apareció la soberanía, le salió el cobre, la doble moral, dice no necesitar de los medio, tampoco acepta consejos, tiene un cuadro de servidores con bajas salarios y exceso de trabajo, además de un unos asesores que no trabajan para el pueblo, si no para sus propios intereses, su pueblo, los Marsoteño, desconocen el sueldo y compensación del él alcalde y de su padre que es super asesor. Además de los síndicos, regidores.

Su padre el ex alcalde Hábil Medina, después de estar en la cárcel acusado por presuntos malos manejos durante el periodo 2017 al frente de la presidencia municipal de Soto la Marina, regresa a PAN, ahora está libre. Pero eso es otra historia, el Ahora asesor Habiel Medina apoya a su amigo El truco. ¿Es por eso que el hijo Toño Medina declino en apoyo total al El TRUCO la coalición PAN-PRI-PRD?.

El alcalde Toño Medina no ha dado ninguna declaración o aclaración al respecto, dicen que el apoyo al El Truco, va en serio.

¿Será que lo hará con bombos y platillos en alguna visita que haga el Truco a Soto La Marina?…