Llega la caravana de diez en movimiento a Xicoténcatl y lo pinta de naranja

Xicoténcatl, Tamaulipas.- «La gente de Xicoténcatl ya está cansada de la vieja política y existe una queja generalizada por el cierre del Ingenio azucarero que generaba cientos de fuentes de empleo», así lo afirmó Arturo Díez Gutiérrez, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Tamaulipas.

La Caravana de Díez en Movimiento llegó hasta este pueblo azucarero para tener un acercamiento con los militantes y simpatizantes, escuchando de viva voz sus inquietudes y planteamientos.



“En este recorrido saludamos a más de 300 comerciantes, recorrimos la plaza y el mercado y la gente nos comenta que no hay apoyos, se quejan mucho por el cierre del ingenio, que no hay fuentes de empleos, las escuelas están cerradas y no hay impulso a la educación”, señaló.



Comentó que los agricultores se sienten abandonados porque no hay apoyo al campo y la gente se quedó sin fuentes de trabajo al cerrar la única industria que se tenía en este municipio que permitía la reactivación económica con la caña.

El precandidato Arturo Díez, señaló que a lo largo de los recorridos realizados por los más de 20 municipios desde que inició su precampaña, el clamor de los tamaulipecos es casi el mismo, a pesar de ser regiones diferentes.



“En todo Tamaulipas hace falta mayor impulso al desarrollo económico de las regiones para la generación de fuentes de empleo, lo mismo ocurre con el turismo, donde el pésimo gobierno que existe actualmente mantiene abandonados estos sectores que son esenciales para impulsar la economía de estas zonas”.

Agregó que la Caravana de Diez, va a continuar con su recorrido a lo largo del estado entablando un diálogo tanto con los militantes como con los ciudadanos que simpatizan con el partido naranja.

“La ola naranja ya nadie la detiene y cada vez más gente se suma a este proyecto ganador, porque están cansados de lo mismo, de esos que nunca aprendieron a hacer bien las cosas y los mantienen sumidos en el abandono”.