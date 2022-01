Vamos a construir el bienestar de Tamaulipas, dice Américo a Morenistas

En un encuentro con militantes, Citlali Hernandez, secretaria general de Morena, dijo que Américo Villarreal Anaya, es el indicado para rescatar Tamaulipas de la corrupción.

Nuevo Laredo Tamps. (23 Enero 2022).- Ante militantes y simpatizantes de este municipio, Américo Villarreal Anaya, precandidato único por Morena a la gubernatura, dijo que la transformación en Tamaulipas avanza con paso firme, y que se construye el bienestar entre todos.



Al evento asistieron líderes nacionales de Morena, alcaldes y simpatizantes y militantes de esta región fronteriza quienes coincidieron en unir esfuerzos en la construcción del bienestar en Tamaulipas.



“Todos concurrimos en un mismo pensamiento, que queremos un mejor país, que queremos un mejor estado, que queremos un mejor municipio y eso hace que vengamos motivados por que compartimos esta misma forma de pensar,” expresó Américo Villarreal.

Como invitada especial al evento asistió la Senadora Citlalli Hernández Mora, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA quien reconoció que Américo Villarreal Anaya es la persona ideal para encabezar el cambio en Tamaulipas.



“Estamos en el inicio de una batalla muy importante en Tamaulipas y Américo Villarreal me consta es la persona ideal para encabezar esta gran batalla por la recuperación de un estado profundamente abandonado, saqueado, que lamentablemente ha estado sometido a la violencia, corrupción y al engaño”, expuso.

Por su parte, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas reconoció en Américo Villarreal una persona honesta que sabrá abanderar las causas de MORENA en todo Tamaulipas.

“Américo Villarreal es una persona que garantiza que en Tamaulipas se respeten los principios de la cuarta transformación, ya no queremos más corrupción, injusticias, queremos que la transformación avance en todo Tamaulipas, como avanza aquí en Nuevo Laredo”, afirmó.

Ante militancia y simpatizantes de Nuevo Laredo, la alcaldesa dijo que que trabajando unidos, como en este municipio, no habrá nadie que detenga la transformación de la entidad. “La transformación avanza en Nuevo Laredo y en todo Tamaulipas, nada ni nadie nos va a detener, los convoco a trabajar unidos para alcanzar el destino que merecemos”.

En el evento, el secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Diego Hernández Gutiérrez, destacó el momento de unidad entre la militancia morenista en torno al proyecto de Américo Villarreal. “Es momento de unidad, es momento de cerrar filas en torno al proyecto de transformación, que se escuche fuerte, quien no se sume al proyecto de transformación, estará haciendo una alta traición a este movimiento”, aseveró.

Durante la Toma de Protesta al Comité para la Defensa de la 4T en Nuevo Laredo, el precandidato Américo Villarreal reiteró que “La transformación va creciendo con paso firme y vamos muy bien, no solo en todo el país, sino en el territorio tamaulipeco”.

Afirmó que, en el Movimiento de Regeneración Nacional se privilegia una política humanista, por eso se han reformado las leyes para apoyar a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a las personas adultas mayores, que los beneficios llegue a toda la población y la riqueza no se concentre sólo en unos cuantos.