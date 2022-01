Tamaulipas para los tamaulipecos: PVEM

Manuel Muñoz Cano, dirigente del Verde en Tamaulipas, dijo que ya se dieron las bases para comenzar a trabajar en la LEY FORASTERO que garantizará que los tamaulipecos ocupen los cargos de primer nivel en el gobierno.

CIUDAD VICTORIA, Tam., jueves 20 enero 2022.- Luego de una intensa y productiva reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Armando Zertuche Zuani, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, informó que trabajarán muy puntualmente con la fracción de MORENA para darle forma a la iniciativa de la llamada LEY FORASTERO.

Acompañado del delegado nacional del PVEM, Karl Heinz Becker Hernández, Muñoz Cano expresó que la citada iniciativa que comenzará a tomar forma próximamente, pretende que quede establecida en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que absolutamente todos los cargos de nivel Secretario Subsecretario, Coordinaciones Generales y Direcciones Generales, sean ocupados por personas que hayan nacido en Tamaulipas o cuenten con al menos con una residencia mayor a 5 años.

“Lo he venido reiterando; no podemos permitir que los cargos de primer nivel en el gobierno actual, uno de cada 3 que integran en gabinete están siendo ocupados por gente que no conoce nuestra entidad, mucho menos sus necesidades”, dijo Muñoz Cano.

Por su parte, Armando Zertuche Zuani externó su beneplácito porque esta iniciativa tome forma, para presentarla ante el pleno, toda vez que representa sin duda, una excelente propuesta para quienes no han tenido oportunidades de desempeñar un cargo de este nivel en el gobierno.

“Tamaulipas es para los tamaulipecos y no hay cabida para gente que no ama ni conoce a nuestro estado”.

Muñoz Cano confió en que será aprobado por unanimidad, dada la naturaleza de la misma, para que de una vez por todas nunca más, un forastero llegue a ocupar un cargo en el gobierno de Tamaulipas.

Con esta iniciativa, indicó, se pretende que los citados cargos sean ocupados por personas que hayan nacido en Tamaulipas, habiendo vivido aquí al menos 5 años previos al asumir el cargo.

Cabe decir que en este momento no se encuentran establecidos los requisitos para ser titular de las Secretarías, Subsecretarías, Coordinaciones Generales ni Direcciones Generales en la Constitución o en la Ley.

Cada seis meses un número importante de jóvenes Tamaulipecos egresan de las universidades del estado prácticamente en todas las áreas.