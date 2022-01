Con las mujeres vamos de la mano por la transformación y Grandeza de Tamaulipas: AVA

Siguiendo los principios de Morena, de no mentir, no robar y no traicionar, seguiremos caminando en unidad para que la ola guinda se extienda cada día más, porque la transformación en Tamaulipas es una realidad.

Soto la Marina Tamps. (20 Enero 2022).- Vamos de la mano con las mujeres por la Transformación y la grandeza de Tamaulipas, dijo Américo Villarreal Anaya, precandidato único por Morena a la gubernatura ante militantes y simpatizantes de este municipio.

Buscaremos mejores oportunidades de vida, para que nuestras niñas, nuestros niños y todas las familias vivan en un clima de convivencia, armonía y paz social.



“El bienestar es uno de los ejes principales del Movimiento de Regeneración Nacional, voy a ser el defensor de todos ustedes, cuenten conmigo, no les vamos a fallar”, agrego Villarreal Anaya.



Estamos defendiendo el proyecto de todos, nos debemos quitar el miedo y nos debemos quitar a esa gente que nos oprime, que nos angustia y que trata de mantenernos a raya bajo amenazas, eso no.

Vamos a buscar nuevas oportunidades para estar en mejores condiciones de vida y vamos a luchar para lograrlo, dijo Villarreal Anaya al tomar protesta al comité de defensa de la cuarta transformación en el municipio de Soto la Marina.



El doctor Américo Villarreal Anaya estuvo acompañado de su esposa María Santiago de Villarreal Anaya; del delegado de Morena en Tamaulipas, Ernesto Palacios; del coordinador de estructuras, José Ramón Gómez Leal; de Armando García Cisneros anfitrión del evento, así como de jóvenes y habitantes de varios poblados del municipio de Soto la Marina.