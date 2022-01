Morena, da patadas de ahogado para cubrir sus errores

¨Incluso señalamos tanto la legisladora Alejandra Cárdenas (del PRI), como un servidor, que lo relativo al Presupuesto de Egresos nunca fue turnado a Comisiones, lo que demuestra que los legisladores de Morena, actúan fuera de la ley interna abusando de su posición mayoritaria, situación que no permitiremos y que acusamos públicamente¨. Culpó al diputado Isidro Vargas, de Morena, de ¨lavarse las manos¨.

Cd. Victoria, Tam. (19 de enero de 2022). – Sin argumentos legales y técnicos, el Grupo Parlamentario de Morena, violenta la Constitución y la vida interna del Congreso de Tamaulipas, para cubrir sus errores y omisiones en los procesos legislativos, en los casos de vencimiento de los términos de los tiempos constitucionales para revisar y votar los vetos del Ejecutivo, afirmó el diputado Carlos Fernández Altamirano, perteneciente al Partido Acción Nacional.

El representante del Grupo Parlamentario del PAN en la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, calificó de ¨marrullería legislativa y un recurso desesperado¨ el hecho de que «tuvieran por no presentadas” las observaciones que el Ejecutivo Estatal realizara a las reformas a las Leyes de Hacienda y de Coordinación Fiscal, el pasado 13 y 20 de diciembre de 2021.

Fernández Altamirano señaló que los legisladores de Morena, no presentaron ningún argumento legal ni técnico, para sostener que los documentos enviados por el Ejecutivo el 13 de diciembre, en caso de la reforma a la Ley de Hacienda y el 20 de diciembre para la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos 2022, carecían de contenido y que no observaban ningún precepto legal. Y más aún calificó como patadas de ahogado pretender dar a entender, que los plazos de 10 días naturales, se suspenden por vacaciones cuando el propio artículo constitucional cita: «LOS PLAZOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO NO SE INTERRUMPIRÁN SI EL CONGRESO CIERRA O SUSPENDE SUS SESIONES…»

¨Lo realizado por los legisladores de Morena es un acto ilegal e inmoral, pues fueron ellos los que dejaron correr los plazos previstos por la Constitución, para dictaminar y votar las observaciones, al darse cuenta de la reprobación pública que esto generó hacen uso de su mayoría para torcer los procesos legislativos¨, dijo tras aclarar que el Congreso tenía la obligación de responder a las observaciones 10 días naturales después de recibidas, de acuerdo al Artículo 68 de la Constitución Política de Tamaulipas, respecto de placas, y hasta el 31 de diciembre respecto al Presupuesto de Egresos.

¨Incluso señalamos tanto la legisladora Alejandra Cárdenas (del PRI), como un servidor, que lo relativo al Presupuesto de Egresos nunca fue turnado a Comisiones, lo que demuestra que los legisladores de Morena, actúan fuera de la ley interna abusando de su posición mayoritaria, situación que no permitiremos y que acusamos públicamente¨. Culpó al diputado Isidro Vargas, de Morena, de ¨lavarse las manos¨ por su error como Presidente de la Comisión Permanente de no convocar a sesión extraordinaria, “intenta borrar su incompetencia cometiendo más errores y comprometiendo el prestigio de sus compañeros y la seriedad del Congreso, para un fin vulgarmente electorero»