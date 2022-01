Agradezco el apoyo del senador Ismael Cabeza de Vaca, a Gerardo Peña y Jesús Nader por mi apoyo como único precandidato de unidad.

ENTREVISTA CON EL TRUCO.

¿Qué es lo que le dicen los perredistas para esta campaña?

Nada simplemente que hay un acuerdo a nivel nacional y simplemente la idea es que yo sea el precandidato de ellos también y como les decía después del día 10 de febrero que pueda ser el candidato de los tres partidos.

¿Esta semana estará recorriendo el norte de Tamaulipas?

Así es, ayer estuve en San Fernando y Valle Hermoso hoy estoy aquí en Reynosa posiblemente el miércoles este en Miguel Alemán

¿Cómo ha sido la respuesta de la militancia?

Yo la he sentido muy bien, miren realmente con la que he estado trabajando, bueno con un poquito más de tiempo con Acción Nacional de hace algunos años; del último proceso a la fecha empecé a trabajar más con la gente del Revolucionario Institucional que por considerarlos de otro partido y con los del PRD. Dejé la gente de Acción Nacional hasta el último, porqué, la razón, como había varios precandidatos en Acción Nacional no quise ir a contender, preferí buscar el diálogo y el acuerdo con los demás compañeros, en este caso con el senador Ismael García Cabeza de Vaca, al cual le agradezco su generosidad de apoyarme y al mismo, hoy secretario general de gobierno, a Gerardo Peña y al alcalde de Tampico al cual les agradezco a los tres que bajo el diálogo y el acuerdo hayan decidido apoyar a su servidor para que yo me registrara como único precandidato, pueda darse el escenario no sé que hasta el último día se pudiera registrar alguien, pero bueno ya yo espero ser el único y ser el único candidato de la alianza que va por Tamaulipas del PRI, del PRD y Acción Nacional.

¿Hay un escenario diferente precandidato por la pandemia?

Yo creo que ahorita por los medios electrónicos se tiene que hacer uso de ellos, una es una sola candidatura por primera vez en la historia y no hay alcaldías, no hay regidurías, no hay sindicaturas, no hay diputaciones locales, ni federales, obviamente va a ser un trabajo más difícil, sin embargo, a través de los medios de comunicación que esperemos que obviamente hagan su trabajo, muy objetivo como lo han venido desarrollando, en ese sentido yo creo que el tema de la pandemia no los podemos evitar, simplemente tenemos que trabajar a través de estos medios.

¿Ya es precandidato de unidad?

Bueno yo creo que quedó demostrado el sábado que vinieron los tres presidentes nacionales de los partidos, en el cual me levantaron la mano, sin embargo, hay que esperar los tiempos para que en un momento dado podremos decir que soy candidato será después del día 10 de febrero.