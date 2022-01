Dirigentes nacionales y estatales respaldan proyecto del “truco”

Si me adelanto es para jalarlos, si me atraso será para empujarlos y si me detengo será para animarlos, pero eso sí, siempre iré con la rienda tensa porque lo que importa no es llegar solo, ni pronto, sino llegar con todos y cada uno de ustedes. Para gobernar eso es lo que necesita Tamaulipas, no regresar al pasado”.

Cd. Victoria, Tamaulipas (15 de enero de 2022).-Este sábado el precandidato del PAN, César Verástegui Ostos “El. Truco”, arrancó con éxito su precampaña con el “Drive Meet con Truco”, rodeado del apoyo de militantes y simpatizantes panistas, priístas y perredistas.

Durante el evento el precandidato contó con el respaldo de los dirigentes nacionales y estatales del PAN, Marko Cortés Mendoza, Luis René Cantú Galván ; PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Edgardo Melhem Salinas y PRD, Jesús Zambrano Grijalva, David Armando Valenzuela Arroyo, respectivamente.

Durante su mensaje el líder nacional del PAN afirmó que todos los asistentes forman parte de un momento histórico, impensable en el Estado de Tamaulipas,” hoy estamos reunidos militantes y simpatizantes del PRD, PRI y el PAN, con el único objetivo de apoyar el proyecto que hoy nos tiene aquí, queriendo que lo que se ha logrado, no se eche para atrás, que no haya retroceso y sigamos avanzando” señaló.

Por su parte el precandidato del PAN dijo, “Asumo el compromiso como precandidato de conducir esta coalición con inclusión, con armonía, con organización, con compañerismo a lado y de lado de cada uno de ustedes.

Si me adelanto es para jalarlos, si me atraso será para empujarlos y si me detengo será para animarlos, pero eso sí, siempre iré con la rienda tensa porque lo que importa no es llegar solo, ni pronto, sino llegar con todos y cada uno de ustedes. Para gobernar eso es lo que necesita Tamaulipas, no regresar al pasado”.

Posteriormente los líderes panistas se dirigieron a las instalaciones del Polyforum Victoria para llevar a cabo un encuentro con la militancia, donde intercambiaron mensajes de apoyo al precandidato y refrendaron su compromiso para lograr el Tamaulipas que necesitamos.