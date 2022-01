Realizan en la UAG curso de Alta Especialidad en Columna Vertebral

El Instituto de Ciencias Biológicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) fue sede del “AO Spine Hospital Based Simulation Course-Posterior cervical spine surgery techniques” un curso internacional de Alta especialidad en Columna Vertebral, avalado por la institución.



El Dr. Michael Dittmar, Ortopedista en Cirugía de Columna, Director de Reespalda A.C., explicó que este evento es organizado por organismos dedicados a la salud de la espalda a nivel mundial y busca promover la investigación y enseñanza.



Agregó que las dolencias en la columna son muy comunes en la población, entre las que se pueden encontrarse deformidades, fracturas y mala postura, entre otras lesiones.





“Esto es parte de la alianza con la UAG que tiene las instalaciones adecuadas para el curso (como los simuladores), así como otros elementos que ayudan a la realización del mismo”, agregó.



El evento consistió en varias actividades y módulos que tuvieron lugar a lo largo de los primeros días de diciembre, en el que participaron expertos en el área de la salud y la terapia física, con temas como: Simulador (técnicas de descomprensión) Laminoplastia y Laminectomía.



Algunos de los temas que se expusieron en este curso fueron: “Learning curve in cervical spine surgery”, “Minimally invasive cervical spine surgery”, “Rheumatic cervical instability”, “Keyhole: Review of techniques and strategies to avoid complications”, “Posterior cervical instrumentation: Pearls and pitfalls”, “Vertebral artery injuries in cervical spine surgery”.