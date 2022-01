Exhorta congreso investigar y sancionar a quien resulte responsable en los sucesos en la oficina del Diputado Zertuche en Reynosa 

La Diputada del PAN Lidia Martínez López refirió “En el Partido Acción Nacional reprobamos la acción que se llevó a cabo en las oficinas del Diputado Presidente Zertuche, festejo que se acudiera a la Fiscalía a denunciar porque es lo que corresponde, acudir a las instancias y se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para dar con los responsables”.

Cd,Victoria,Tamaulias.-Por unanimidad de votos de las distintas fuerzas políticas de MORENA, PAN y PRI, la Diputación Permanente del Congreso del Estado, votó a favor de un exhorto para que se realicen las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades de los hechos ocurridos en la oficina de gestoría del Diputado Armando Zertuche Zuani.

El Punto de Acuerdo se giró a los titulares de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica y de la Secretaría de Seguridad Pública, José Jorge Ontiveros Molina, mismo que solicita se sancione a quien resulte responsable de los secesos realizados en dichas oficinas el cuatro de enero próximo pasado en Reynosa.

Al plantear esta Iniciativa, el legislador Isidro Vargas Fernández resaltó que como integrantes de la Legislatura 65 es su deber velar y atender los asuntos que guardan relación con el quehacer parlamentario, pero también con aquellos hechos, acciones o situaciones que menoscaben los derechos de la ciudadanía como es el caso.

Mencionó que el agravio que hoy se expone representa lo que no se debe hacer en una democracia, las instituciones y sobre todo las de seguridad y de Justicia, “No pueden ni deben de ser utilizadas y manipuladas para revanchismos políticos, y esto, es claramente lo que hoy estamos viendo”.

“Desde esta Diputación Permanente alzo la voz para que no se cometan atropellos, ni arbitrariedades de ninguna autoridad o personas que intenten menoscabar los derechos de los tamaulipecos y de nuestro amigo y compañero Diputado Armando Javier Zertuche Zuani, actos de violencia de los que fueran objeto las oficinas de gestoría donde labora”, puntualizó.

La Diputada del PAN Lidia Martínez López refirió “En el Partido Acción Nacional reprobamos la acción que se llevó a cabo en las oficinas del Diputado Presidente Zertuche, festejo que se acudiera a la Fiscalía a denunciar porque es lo que corresponde, acudir a las instancias y se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para dar con los responsables”.

Sin embargo, señaló que es muy prematuro por parte del diputado isidro Vargas que habla de revanchismo político, “Si es de esa manera, yo le invito acuda la fiscalía y lo aporte como dato de prueba”, agregó.

La Diputada Casandra de los Santos del Grupo Parlamentario de MORENA, apoyó esta propuesta y mencionó que esperan una respuesta de lo qué pasó. “Se supone que han estado predicando que Tamaulipas es muy seguro, pero ya vimos que no”.

Al reiterar que no se trata solo del tema del Diputado Zertuche y para ello citó uno de los diversos casos que no se han esclarecido en Tamaulipas, como el de un ciudadano víctima de violencia en Río Bravo, la legisladora destacó que “La idea de hacer este exhorto es precisamente, porque hay muchas carpetas de investigación las cuales siguen estando cerradas o no las han resuelto”.