Mantendrá gobernador “Veto” al Fondo de Capitalidad

Por Ramon Mendoza

El ejecutivo estatal Francisco García Cabeza de Vaca mantendrá el “Veto” al Fondo de Capitalidad impulsado por la bancada de Morena en el Congreso del Estado al lamentar la falta de voluntad política de los legisladores federales y no incluir en el presupuesto de egresos de la federación recursos adicionales para apoyar a los municipios de Tamaulipas.

En encuentro con los representantes de los medios de comunicación, expreso que es precisamente a nivel central donde debe de privilegiarse el desarrollo de las regiones y si los ediles no apoyaron en su momento esta exigencia federalista ahora deberán de enfrentar de forma individual.

“Ahora veo a los alcaldes oiga ayúdenos, si el dinero nos lo está quitando la Federación a ustedes yo he estado peleando los recursos de ustedes no los míos, y no fueron capaces para decirles a los diputados federales; Y ahora tienen el descaro de pedir al Gobernador que los ayude pues no dijiste que tu podías y que el Gobierno Federal los iba apoyar, saben cuánto dinero les ha dado a los municipios pues nada” expreso.

Amplio sus comentarios en torno al tema presupuestal, al insistir que los reclamos y peticiones deben ser elevadas a la federación en todos sus aspectos y de forma más amplia.

“Exigir a la federación que les manden recursos como así se comprometieron en campañas, a ciudades fronterizas que están en pleno crecimiento, que les den recursos a la CNA, recursos a los municipios, que les regresen el Fortaseg que les quitaron, esto es un debate que debió haberse dado en exigirle a sus diputados federales, el daño ya no lo hicieron, todo lo demás es demagogia y si hay un gobierno estatal el que le ha metido recursos a la capital es el de mi gobierno “ afirmo.