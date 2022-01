Confió en ser el elegido por mi partido: El Truko

Verástegui Ostos también declaró “he tenido una oportunidad de conocer a muchas personas y la gente tiene una concepción muy clara de lo que es mi persona, de lo que puedo hacer y lo que puedo servirle a Tamaulipas y de ahí va a partir el hecho de la decisión que se tome”.

Ciudad Victoria, 5 de enero.-El secretario general de Gobierno, César Verástegui Ostos, dijo confiar en ser elegido como el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) con lo cual prepara su salida del gabinete estatal y hará un anunció el próximo viernes.

También dijo estar confiando en que tras la designación de quien sea el candidato, los panistas mantengan la unidad de cara al proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado.

En entrevista señaló que el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, sigue de cerca el proceso interno del PAN “hacia el interior del grupo político donde el gobernador también participa, pero siempre da paso a que los demás actores políticos se expresen”.

Verástegui Ostos refirió “esperemos que entre todos podamos tomar una buena decisión y que la sociedad la acoja como suya, que el candidato sea alguien cercano a la gente, que escuche al pueblo y tenga la oportunidad de resolver los temas más importante”.

Sobre sus posibilidades de ser ungido dijo “yo me siento bien, he tenido oportunidad de platicar con los actores y ya para el viernes tomar una decisión”.

Aclaró “yo realmente he trabajado y siempre he dicho que el grupo político en el que yo he estado tome la decisión y yo la voy a aceptar sin ningún problema, y tengo confianza en mi trabajo”.

Verástegui Ostos también declaró “he tenido una oportunidad de conocer a muchas personas y la gente tiene una concepción muy clara de lo que es mi persona, de lo que puedo hacer y lo que puedo servirle a Tamaulipas y de ahí va a partir el hecho de la decisión que se tome”.

Señaló su compromiso con la unidad hacia el interior del PAN “creo que no hay manera de que alguien de nosotros opte por una decisión diferente, tenemos (los aspirantes) muchos años de conocernos y espero la decisión que se tome la sociedad pueda acogerla como suya”.