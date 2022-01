Show de Katy Perry motivó viaje de Alcalde de Reynosa a Las Vegas

Katy Perry de 37 años, interpretó todos su éxitos en las presentaciones durante su estancia en el casino y en donde destacan los temas: ET, Chained to the rhythm, Dark horse y It’s not the end of the world

Por Julio Manuel Loya Guzmán

Reynosa, Tam.- El concierto de Katy Perry en Las Vegas, es lo que motivó al Alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz,( MORENA), a faltar sin permiso a la última sesión del Cabildo de Reynosa del 2021, y contradecir su misma política de la «austeridad republicana».

El alcalde morenista paso el 31 de diciembre en el Casino Resort de Las Vegas, dónde disfrutó Play, la residencia de conciertos de Katy Perry, mientras que cientos de trabajadores del Ayuntamiento de Reynosa no tuvieron ni para cenar, pues fueron despedidos por Carlos Peña, ya que su política sería tajante, «austeridad total, para beneficiar a los pobres».

Y no le importó que éstos hoy ex empleados del Ayuntamiento de Reynosa, lo hayan apoyado en su campaña, y se hayan quemado el rostro, el lomo, y arriesgado a contagiarse de COVID-19 por reforzar sus recorridos por las colonias en campaña política del pasado proceso electoral.

Y tampoco le importó que muchos empleados despedidos por la » austeridad» estuvieran incapacitados por enfermedad o accidentes en sus labores.

De acuerdo a las agencias de noticias Despacho Nacional de la CDMX, y Cuadratin de Michoacán, el viaje de Carlos Peña Ortiz y su acompañante, atenta contra los principios ideológicos que ha venido proyectando el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en mostrarse ante la sociedad en el cumplimiento de sus cargos, de una manera sencilla, lejos de la excentricidad y los lujos.

Para continuar con California gurls, Hot n’ cold/Last friday night, Waking up in Vegas, Bon appetit, Daisies, I kissed a girl, Lost/Part of me/Wide awake, Swish swish, When I’m gone/Walking on air!, Never really over y Teenage dream. El gran final está compuesto de los temas Smile, Roar, Greatest love of all y Firework.

De acuerdo a la Agencia Quadratín, la cantante ambientó un escenario donde es una muñeca, y estrenó su nuevo sencillo «When I’m gone”.

Cabe mencionar que Carlos Peña Ortiz, de origen tejano, llegó a la Alcaldía de Reynosa sin haber profesado las ideologías de Movimiento de Regeneración Nacional; de ser simpatizante panista, se adhirió a MORENA por recomendación de su madre, ex alcaldesa panista, Maki Ortiz, para ser convertido en candidato a la alcaldía.