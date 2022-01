Jóvenes rechazan la alianza del «sol azteca» con el PRI y PAN

«Queda claro que el partido ha traicionado sus ideales, ha claudicado la lucha social, y le ha dado la espalda al pueblo», remarcó el líder juvenil.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Reynosa, Tam.- La organización «Juventud de Izquierda Popular, y Jóvenes Operadores Políticos (JIP – JOP), se desvincularon del PRD por considerar como ofensiva su coalición con el PRI y el PAN para las elecciones de este 2022.

El líder estatal de esta organización juvenil, Francisco Javier Salazar Santana, aseguró que derivado a qué su partido se equivocó con esta alianza ellos hoy van a apoyar a la coalición «Juntos Haremos Historia en Tamaulipas» que encabeza el partido MORENA, acompañado por el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

Recordó que, en el año 2012, él y muchos jóvenes de esta entidad, compartiendo el interés por participar en la actividad política y la vida pública, decidieron agruparse con la finalidad de organizar y coordinar sus actividades y canalizar sus inquietudes por el mejoramiento de la sociedad, sumándose al PRD.

«Desafortunadamente, desde hace ya tiempo que el PRD ha venido viviendo un proceso de fuerte decadencia, provocado por su abandono de los ideales de Izquierda que originalmente le dieron vida», lamentó.

Salazar Santana, aseguró que, el ejemplo más claro y más contundente de lo anterior, se puede palpar «con la vergonzosa alianza que el PRD ha entablado con el PAN, e increíblemente, también con el PRI, siendo que fue precisamente el fraude electoral perpetrado por PRI en la elección presidencial de 1988, lo que dio origen al surgimiento del PRD».

«Queda claro que el partido ha traicionado sus ideales, ha claudicado la lucha social, y le ha dado la espalda al pueblo», remarcó el líder juvenil.

«Nosotros, en JIP-JOP, no podemos ser partícipes de tal cosa, y es por ello que, luego de ponderar y analizar la situación con las y los compañeros, hemos decidido desvincularnos del Partido de la Revolución Democrática, y dar por terminada toda colaboración con sus dirigencias y estructuras».

«Anunciamos que, congruentes con nuestros ideales populares y de Izquierda, respaldamos a la Cuarta Transformación, la cual deseamos que ya llegue a Tamaulipas, en la forma de que tengamos un gobierno estatal auténticamente comprometido con los principios revolucionarios y democráticos de no mentir, no robar, y no traicionar al Pueblo», apuntó.

Para concluir el líder juvenil, indicó que por ello han decidido sumarse a la coalición MORENA- PT- PVEM. «Y fieles a nuestras ideas progresistas y de Izquierda, colaboraremos para que la llegada de la 4T al Gobierno de Tamaulipas, se haga realidad