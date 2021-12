Apoya PAN austeridad, niega MORENA apoyo a niños con Cáncer

En rueda de prensa el grupo parlamentario de Acción Nacional encabezado por el diputado Luis René Cantú Galván, dio a conocer su inconformidad con las y los diputados de MORENA quienes se han encargado de legislar a base de ocurrencias sin sustento.

Durante la charla con los representantes de los diversos medios de comunicación el Coordinador de la bancada señaló que en la sesión del martes 14 de diciembre, quedó claro que los legisladores de morena han querido implementar leyes sin poder sustentar lo que están proponiendo.

“Al presentar ellos el tema de la ley de austeridad, nosotros nos adherimos en lo general, pero también les pedimos que hicieran lo propio bajándonos el sueldo para empezar por nosotros mismos, ese ahorro en nuestros sueldos podría beneficiar los niños con cáncer que tanto hemos venido pidiendo no solo en Tamaulipas, sino también a nivel nacional, exigiéndole al gobierno federal que atienda esa situación que va más allá de algo político, no se puede llevar a cabo con finalidad electorera sino que es algo que nos compete y nos preocupa como ciudadanos y como seres humanos”, señaló.

“No debemos jugar con las niñas y los niños que hoy se quedan sin tratamiento y que están perdiendo la vida lamentablemente por una ocurrencia del gobierno federal y que se presten los diputados a avalar y solapar una indicación que da el gobierno federal” afirmó.

Así mismo Luis Cantú, abordó el tema del reemplacamiento donde señaló que las 6 mesas de seguridad y justicia ciudadana que tienen reconocimiento nacional e internacional, le exigen al gobernador que de marcha atrás a esta iniciativa.

“Hoy nos unimos a esa petición de las mesas ciudadanas y le exigimos a los diputados de Morena que lo reconsideren bien por que esto es por el bien de las familias tamaulipecas”

Recientemente el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó que el cobro de tenencia no regresará a Tamaulipas en lo que resta de su administración, ya que está política fue implementada en su gobierno con la finalidad de apoyar a la economía de las y los tamaulipecos.

Así mismo Anunció que el Gobierno del Estado, emplacará todas las motocicletas en la entidad de manera gratuita, precisamente como una medida de seguridad y en apoyo a la economía de los grupos más vulnerables

Hoy en día se ha avanzado de manera importante en el tema de seguridad lo cual ha permitido que Tamaulipas sea un referente en otros estados por la buena implementación de acciones como el de las estaciones seguras en carretera y el sistema de videovigilancia para brindarle la atención necesaria a la ciudadanía en general.

Para finalizar, el líder panista señaló que el grupo parlamentario lanzó el exhorto para que se investigara al senador, diputado federal y alcaldes involucrados con los hermanos Carmona el cual los morenistas solicitaron modificar dicho exhorto integrando que se checaran los contratos del gobierno del estado, solicitud que fue aceptada por la bancada panista. “Efectivamente nosotros no tenemos miedo que se chequen los contratos que tuvo esa empresa con el gobierno del estado dado que dichos contratos están debidamente licitados, no hay nada que esconder” Así mismo afirmó que Tamaulipas es el estado que menos observaciones ha tenido por la Federación en el sentido de llevar a cabo las licitaciones debidamente y que las y los legisladores de Morena dejan claro que no saben legislar, solo saben fabricar cortinas de humo y simulaciones para poder desviar la atención y no hacerse responsables de las malas acciones que han venido practicando.