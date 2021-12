Morena miente, canje de placas sí apoya en combate a la inseguridad

Afirma diputado Luis René Cantú Galván que la medida afectará a todos

los tamaulipecos



Cd. Victoria, Tam.– La cancelación del reemplacamiento vehicular va más allá de ser un tema económico, es una acción que pegará directamente a los tamaulipecos, disminuyendo el recurso destinado para el combate a la inseguridad, afirmó Luis René Cantú Galván, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de Tamaulipas.

Durante un posicionamiento de los legisladores panistas señaló: “Los legisladores de Morena ocultan la verdad… Son los expertos en construir cortinas de humo… Los medios descubren que su Alcalde de Victoria maneja una camioneta que pertenece a empresas vinculadas con el crimen organizado y buscan engañar y distraer con su ya tan referida

austeridad”.

Afirmó que el canje de placas permite combatir el robo de vehículos, luchar contra los delitos que se cometen en autos robados o con placas sobrepuestas, combatir el secuestro y robo a casa habitación, que están estrechamente vinculado con el uso de unidades robadas.

“Lo que quieren hacer (los diputados de Morena) sobre bases falsas es impulsar una medida que dañará a las y los tamaulipecos. Pero eso no es todo, ocultan también la verdad cuando dicen que la recesión del contrato costará 5 millones de pesos, la realidad es que mienten, porque cancelar el contrato costará a los tamaulipecos más de 160 millones de pesos”.

Y en este recurso van todos los ciudadanos, incluso quienes ni siquiera tiene carro y que son a los que con urgencia se debe atender, dijo Cantú Galván.

Cabe señalar que la empresa encargada de hacer las placas vehiculares está avalada en todo el país, en el caso de Tamaulipas lleva varios sexenios cumpliendo con esta tarea.

“Dejen de mentir, el decreto de regularización vehicular definitiva no tiene reglas de operación, dejen de traicionar a Tamaulipas, el presupuesto que recaudará es sólo para la frontera, no para Victoria, no para El Mante, no para Tampico, Madero o Altamira, dejen de traicionar al pueblo tamaulipeco”, señaló en la tribuna del Congreso el diputado panista.