El 2022 año de reconciliación del PRI con el electorado: Benito Sáenz.

*El líder priísta se suma al rechazo de la coalición PRI – PAN, es ilógica e irreal.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Reynosa, Tam.- En el 2022 el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tendrá que realizar, -aparte de la campaña-, un ejercicio social para reconciliarse con el electorado, recuperar su confianza, y el terreno que se perdió por malos gobernantes, aseguró el líder priísta Benito Sáenz Barella

En entrevista, de entrada reconoció, que son muchas las críticas negativas hacia su partido por culpa de malos gobernantes que lo dejaron ‘noqueado’, situación que dijo, de ninguna manera justifica una alianza con su principal ‘enemigo’, el PAN.

Y es de peso la voz de Sáenz Barella, para opinar, criticar y rechazar la pretención de una alianza PRI- PAN, pues él ha sido Regidor, Diputado Local, Secretario del PRI Tamaulipas, funcionario estatal y federal, y candidato a la alcaldía de Reynosa.

Dice, «antes de pensar en alianzas con el rival primero, urge un ejercicio social, dar la cara, pedir disculpas, y recuperar la confianza de la ciudadanía».

«Siempre estamos escuchando puras críticas malas de nuestro partido y nadie sale a dar la cara, nunca hemos tenido el tiempo de puntualizar nuestros positivos, de hablar del rumbo que tiene el país, modernista, y eso es gracias a gobiernos priistas».

«Así que es necesario que tomemos el toro por los cuernos, reconciliarnos con la sociedad, aguantar los reclamos, y disculparnos. Ver dónde están las personas que hicieron ese daño, porque fueron personas, no la institución, hacer el ejercicio social para demostrar que fuimos buen gobierno, y regresar al primer plano», destacó.

Sáenz Barella, indicó, que el ha manifestado su rechazo a la coalición con Acción Nacional, pues dice que, no trae nada de beneficio para Tamaulipas’, es una coalición que se está buscando para que el PAN continúe en el poder.

«Del gobierno estatal panista no hemos visto inversión, ni desarrollo de nuestro estado, y lo más importante, la alianza no beneficia al PRI, y es mentira los que dicen, que estamos a punto de perder el registro, eso es falso».

«En esta elección no se juega el registro, no hay prerrogativas, no hay plurinominales, no hay regidurías, lo único que se está jugando es la posición del gobernador, y por ello no tienen ninguna posibilidad», apuntó.

TIENE PRI DOS ‘GALLOS’ MUY FUERTES A LA CANDIDATURA POR LA GUBERNATURA

Respecto a lo apagado que se ve el PRI en este proceso interno rumbo a la elección 2022, Benito Sáez, aseguró que hay varios aspirantes muy fuertes, y quién quede de candidato no necesita de alianzas para ganar.

«Están a la espera de la convocatoria para registrarse, y tenemos cartas como Ramiro Ramos, Enrique Cárdenas, Oscar Luebbert, Marco Bernal, y Baltazar Hinojosa, entre otros.

Hoy en día, son Ramiro Ramos y Enrique Cárdenas los que están realizando trabajo muy activo cada uno desde su trinchera, y buscan llegar a cada rincón de los hogares priistas en esta precampaña.