Exhortan al Alcalde de Tampico informe sobre concesión de áreas públicas del Parque “Laguna del Carpintero”

“La cuarta transformación es una realidad en Tamaulipas, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, reiteró la Diputada Úrsula Salazar Mojica al exhortar al Presidente Municipal y al Cabildo de Tampico, para que hagan pública la información sobre la concesión de diversas áreas del Parque Urbano “Laguna del Carpintero”, a través del denominado “Contrato de Administración u Operación”.

Con el apoyo del PAN, PRI, PT y MC se logró el voto unánime de esta Iniciativa, “La velocidad y falta de transparencia con la que se han realizado las actividades relacionadas con estos espacios públicos, dan lugar a dudas y sospechas de que la inversión realizada con recursos por más de 500 millones de pesos, se entregó con la premeditada intención de beneficiar a particulares con un negocio a modo, sin importar la afectación a las finanzas públicas”, manifestó.

A nombre del Grupo Parlamentario de MORENA exigió esclarecer lo relativo a este contrato, los procedimientos y resultados que se vayan obteniendo de la explotación de los espacios públicos por parte de las personas físicas o morales que en su caso se les haya otorgado la administración de los mismos.

“No más silencios permisivos, no más abusos y complicidades, seamos íntegros y congruentes con los mandamientos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dejó claro en su mensaje la legisladora.

Los espacios en mención son: el Recinto Ferial, Recinto Ganadero o de usos Múltiples, Espacio Cultural Metropolitano, Centro de Convenciones y Exposiciones Expo Tampico y el Jardín de las Artes, los cuales están dentro del Parque Urbano Laguna del Carpintero.

Con esta acción legislativa la Diputada Salazar Mojica, exige se aclare cuáles son los beneficios que obtendrán los tampiqueños en contraprestación por este contrato, a quién se asignó el y cómo fue el proceso de selección y adjudicación del contratante, entre muchas interrogantes más.