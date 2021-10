Orgullo para Tamaulipas ganar Premio Nacional ABC

Orgullosa por su participación en este nuevo proyecto, Lulú Pacheco destaca que este resultado “es una gran bendición que retribuye a todo el esfuerzo, compromiso y gran pasión que imprimimos cada uno de los que integramos este equipo, poniendo muy en alto la labor docente de Tamaulipas, lo cual me hace sentir una multitud de alegría y de gratitud, porque Dios ha sido bueno y en cada momento me hace saber que la pasión con la que vivo la educación y el amor que imprimo en mi labor siempre tendrá su recompensa”.

Cd. Victoria, Tam.,- Recientemente Tamaulipas ganó el primer lugar del Concurso Nacional Premio ABC en la categoría Aprendiendo en Comunidad, gracias al proyecto “Comunidad Clases en tu Hogar Radio” que desde abril de 2020 echó andar la Secretaría de Educación y que en la actualidad sigue siendo un gran éxito debido a las emisiones diarias a través de Radio Tamaulipas.

Del nivel de Educación Física, la maestra María de Lourdes Pacheco Meza, de la Supervisión Regional 1 y comisionada en clase directa en la escuela primaria José Vasconcelos matutina, ubicada en la capital de Tamaulipas, con el tema: Actividades recreativas en casa y sus beneficios para mantenerse física, mental y emocionalmente saludables en tiempos de pandemia, participó en este Concurso que promueve año con año la Asociación Mexicanos Primero.

Orgullosa por su participación en este nuevo proyecto, Lulú Pacheco destaca que este resultado “es una gran bendición que retribuye a todo el esfuerzo, compromiso y gran pasión que imprimimos cada uno de los que integramos este equipo, poniendo muy en alto la labor docente de Tamaulipas, lo cual me hace sentir una multitud de alegría y de gratitud, porque Dios ha sido bueno y en cada momento me hace saber que la pasión con la que vivo la educación y el amor que imprimo en mi labor siempre tendrá su recompensa”.

Agrega que estos tiempos de pandemia, todas sus clases estuvieron enfocadas en ponderar la recreación en tiempos de pandemia y estilos de vida saludable.

“Me es muy grato compartirles que siempre me he apasionado en mi labor docente, y que estos tiempos de pandemia me han dado la oportunidad de replantear mi práctica docente, de reinventarme, de ser más creativa e innovadora, de romper los paradigmas de la enseñanza tradicional, lo que me ha dado la oportunidad de participar en diversos proyectos, dentro de los cuales el proyecto “Clases en tu Hogar Radio Tamaulipas”, que dio inicio un 27 de abril de 2020, y al cual tuve el gran honor de ser integrada compartiendo en equipo de trabajo de academia, nuestra gran pasión por la educación, combinando ideas, uniendo voluntades y corazones para llegar a nuestros alumnos de educación básica, rompiendo las barreras del tiempo y la distancia, logrando un gran éxito desde sus inicios a la fecha, lo cual nos motivó a participar en el Premio ABC patrocinado por Mexicanos Primero, trabajando en equipo y determinación para defender con honor esta iniciativa ante el respectivo comité evaluador en cada una de las etapas de competencia obteniendo como resultado el tan anhelado sueño de ser ganadores nacionales poniendo en alto el nombre de nuestro estado”, afirma.

Para Tamaulipas es un orgullo ver el gran impacto de esta iniciativa en sus más de 500 emisiones transmitidas totalmente en vivo, sumando un total de 1 millón 500 mil reproducciones, resultados gracias a la participació0n de 396 docentes, 7 locutores, personal de logística, acompañantes académicos, enlaces de nivel y operadores de radio.

Dice ser siempre agradecida con Dios y con todas las autoridades de la Secretaría de Educación para que una cabina de radio se convirtiera en la casa del maestro y en el aula de Tamaulipas.

También destacaron en este evento los maestros tamaulipecos Sergio Alan Padilla Olvera, Gloribella Guerrero Pérez, Juan Carlos Jiménez Hernández, María Luisa Quintana Rodríguez, Maribel Rodríguez Rodríguez y Mirtha Idalia Niño Lerma,