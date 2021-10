“Estoy listo y desde luego que me voy a registrar”: Américo

Dijo que será a finales del mes de octubre cuando el partido emita la convocatoria para la selección del candidato y que será entonces cuando se haga el registro oficial ante la dirigencia nacional para participar en este proceso del cual, aseguró, buscará ser el candidato.

Tampico, Tamaulipas.- “Estoy listo y desde luego que me voy a registrar”, respondió el senador Américo Villarreal Anaya, al ser cuestionado sobre sus aspiraciones para contender por la candidatura de MORENA a la gubernatura de Tamaulipas.

Entrevistado por los medios en el emblemático kiosko de la plaza de armas de Tampico, Américo Villarreal aseguró que se encuentra listo para participar en el proceso interno y serán los tamaulipecos quienes decidan quien abanderará a MORENA en la contienda electoral del 2022.

Dijo que será a finales del mes de octubre cuando el partido emita la convocatoria para la selección del candidato y que será entonces cuando se haga el registro oficial ante la dirigencia nacional para participar en este proceso del cual, aseguró, buscará ser el candidato.

Al ser cuestionado sobre el método establecido por MORENA para la selección del candidato, el cual se basa en la realización de encuestas a la base, Villarreal Anaya manifestó su confianza en la legalidad y certeza de este, pues en base a su experiencia como delegado en Sinaloa para la gubernatura, han sido casos exitosos y probados en las urnas.

“En la anterior elección, fue la cuarta participación de MORENA como partido en una contienda electoral y ya tiene 17 gobernadores. Entonces el método no debe de ser malo, pues resulta que ahora gobierna 17 estados del país”, resaltó.

Al ser cuestionado sobre si se visualiza como el Gobernador 18 de MORENA en México, contestó: “Con la ciudadanía, lo que decida”.

– ¿Cómo se siente, respecto a los demás aspirantes?, se le preguntó.

“Yo me siento bien y muy tranquilo, agradecido de la oportunidad que nos han dado los tamaulipecos de representarlos en el Senado y creo que hemos respondido a esa confianza con el trabajo legislativo y desde la Comisión de Salud”.

Sobre la foto con Manuel Velazco y una posible alianza con el Partido Verde, el senador declaró que siempre ha existido una buena relación con el senador y su partido donde han coincidido en iniciativas y confió que las dirigencias de Morena y el Verde amarren ese acuerdo electoral.

También se le abordó sobre su relación con Rodolfo González Valderrama, Coordinador de Programas Federales y respondió que es buena y respetuosa, y destacó que es válida y lícita su aspiración.

– ¿Lo alcanza González Valderrama en las encuestas?

“No he visto encuestas últimamente, después que él tuvo esta designación, no sé si eso haya variado; yo creo que él tendrá que ponderarlo ahora, teniendo una función como funcionario público”, finalizó el senador de Tamaulipas.