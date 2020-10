José Luis Liceaga desconoce a “Xico”; busca ser redimido por nueva alcaldesa

«Yo no he presentado mi renuncia, soy una persona institucional que con mucho respeto voy a aceptar lo que el Ayuntamiento me diga», señaló.

Por Ramón Mendoza S.

Ciudad Victoria, Tam.- José Luis Liceaga de León, desconoció a Xicoténcatl González Uresti y busca ser ratificado en el cargo por la nueva alcaldesa de Ciudad Victoria María del Pilar Gómez Leal.

Señalo que su lealtad solo se la debe a la ciudadanía. Esto lo dijo después de ser cuestionando sobre la renuncia que no ha presentado y que «lealmente» debió hacer mostrado después que “Xico” se fue de la alcaldía capitalina.

«Mi lealtad es con el trabajo, con el pueblo de Victoria y con la capital del Estado de Tamaulipas» enfatizo, al tiempo de advertir que mientras no se lo pidan, no presentara la renuncia a su cargo que hace dos años, le fue otorgada por el ex edil.

«Mi lealtad es con los victorenses», insistió el todavía Secretario del Ayuntamiento.

Después de esto expresó que su dimisión aún no la ha presentado pues no se la han pedido, acción que es efectuada por una gran mayoría al momento de cambiar de administración, pero que el funcionario municipal no lo ha hecho porque espera a que se lo digan.

«Yo no he presentado mi renuncia, soy una persona institucional que con mucho respeto voy a aceptar lo que el Ayuntamiento me diga», señaló.

Es por eso que el aún funcionario seguirá en su puesto y «con mucho gusto trabajando por Victoria» hasta que no le digan que se vaya.