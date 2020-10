Pilar rechaza “borrón y cuenta nueva”, afirma habrá auditoría para administración de «Xico»

“No se puede hacer desde un punto de vista legal, porque yo no me puedo hacer responsable de algo en donde yo no estuve”.

Ramón Mendoza S.

Ciudad Victoria, Tam.- La alcaldesa de Ciudad Victoria María del Pilar Gómez Leal anuncio una auditoria interna de las finanzas públicas municipales que recibió y la manera en que sean manejados los recursos bajo la gestión del ex edil Xicoténcatl González Uresti.

En entrevista a su arribo a palacio municipal, advirtió que “No habrá borrón y cuenta nueva” sino al contrario hay un antes y un después de la gestión que a ella le toca encabezar en Victoria.

“No habrá borrón y cuenta nueva, hay un antes y un después” asevero.

Señaló que reglamentariamente esto no es posible, pero además se debe de marcar un precedente, un antes y un después en esta administración.

Manifestó que apenas iniciará con el proceso administrativo ya que su primer trabajo fue en territorio, por lo que emprenderá a ver la radiografía de cómo le dejaron el municipio y en base a eso partir cómo será el trabajo.

“Lo he comentado, desde el punto de vista legal hay que hacerlo (una auditoría), para marcar un antes y un después de cada administración, pero apenas voy llegando para que me rindan cuentas de cómo están”, indicó.

Gómez Leal sostendrá las reuniones con los diversos directores del Ayuntamiento, para ver el estado en el que se encuentra cada área y ver también las posibles soluciones a los problemas qué hay actualmente.

Y agregó; “No se puede hacer desde un punto de vista legal, porque yo no me puedo hacer responsable de algo en donde yo no estuve”.

Dijo que con el simple hecho de que existe una nueva administración los directores de las diversas áreas se están poniendo las pilas, pues definitivamente la ciudad no está para trabajar con aquellas personas que no quieran poner de su parte en este sentido.

“Al final de cuentas quien no dé el kilo, que no le quiera poner las ganas, no se puede quedar”, manifestó.

Indicó que sostendrá una reunión con todos los departamentos para que le brinden un análisis de cómo están las cosas y también para saber cuáles son sus propuestas para solucionar los problemas de la ciudad.