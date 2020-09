Estados Unidos rebasa las 191 mil personas que pierden la vida debido a la COVID-19

Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos suma 191,727 personas muertes y los 6,395,603 casos confirmados de personas enfermas de COVID-19.

Estados Unidos, 11 de septiembre del 2020 . – Estados Unidos alcanzó las 191,727 muertes y los 6,395,603 casos confirmados de COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del viernes) es de 37,356 contagios más que el miércoles y de 1,000 nuevas muertes.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33,019, más que en toda Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York murieron 23,741 personas por la enfermedad, según el recuento de las autoridades locales.

A Nueva York le siguen en número de fallecidos -de acuerdo con el mapa de Johns Hopkins- la vecina Nueva Jersey (16,014), California (14,028), Texas (13,930) y Florida (12,326).

Otros estados con un gran número de muertos son Massachusetts (9,166), Illinois (8,461), Pensilvania (7,807) y Michigan (6,894).

En cuanto a contagios, California lidera la lista con 749,467, y le siguen Texas con 669,523, Florida con 654,731, y Nueva York con 441,911.

Daily #COVID19 data trends for September 11, 2020:

📈 U.S. new cases: 35,286

🧪 U.S. positivity ratio: 5.19%

🇺🇸 New cases rising: CA, FL, TX

🌎 New cases rising: India, Brazil, U.S.

Learn more at https://t.co/n8n4ubOYaR pic.twitter.com/cRn8WNkbLr

— Johns Hopkins University (@JohnsHopkins) September 11, 2020