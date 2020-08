Javier Duarte niega haber regalado un Ferrari a Peña Nieto

El exdirector de Pemex afirmó que quien fuera gobernador de Veracruz entregó un vehículo de esa marca al expresidente

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte respondió este viernes a los señalamientos de Emilio Lozoya Austin sobre que presuntamente él le había regalado un Ferrari a Enrique Peña Nieto.

“En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno”, explicó en su cuenta de Twitter.

Afirma Duarte que los únicos Ferraris que conoce son Ramón Ferrari Pardiño, Alfredo Ferrari Saavedra y Antonio Ferrari Cazari, quienes fueron sus colaboradores en la administración de Veracruz.

Durante su gobierno, Duarte de Ochoa se jactaba de que Veracruz era uno de los estados que más visitados por Peña Nieto y aseguraba que existía una relación sumamente cercana con el entonces titular del Ejecutivo.

Según la declaración de hechos presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos a la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte regaló un Ferrari al expresidente Peña Nieto.

Las llaves del automóvil fueron entregadas directamente por Duarte a Peña Nieto antes de que este subiera al avión presidencial tras una gira por Veracruz, señaló Lozoya.

«El entonces gobernador del estado, Javier Duarte, se le acercó en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta al presidente (…). Al subir al avión presidencial, Enrique Peña Nieto nos dijo: ‘Miren lo que me regaló el góber’, mostrándonos en esos momentos la parte interior de la carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto ‘Este Ferrari perteneció al presidente López Mateos’, y a un lado estaban las llaves del auto. Enrique Peña Nieto entregó la carpeta a un asistente y le pidió al mesero de a bordo abrir un par de botellas de (vino) Vega Sicilia para celebrar esta exitosa gira», dijo el exdirector de Pemex en su denuncia.

Fuente: El Financiero