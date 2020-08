Se deben revisar los contratos «leoninos» de Etileno XXI: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ante las pérdidas acumuladas en Petróleos Mexicanos (Pemex) por los acuerdos firmados en las dos administraciones federales anteriores para el proyecto Etileno XXI, consorcio conformado por Brasken, filial de la brasileña Odebrecht, y la mexicana Idesa, se debe revisar los “contratos leoninos” y cancelarlos.

A la vez, reiteró que en el caso de las investigaciones al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, se debe dar a conocer toda la información a la población por ser “un asunto de Estado”, y de estar involucrados ex presidentes, debe ser la población la que solicite un juicio por medio de una consulta ciudadana.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre los señalamientos hechos por la Auditoría Superior de la Federación sobre el caso del proyecto Etileno XXI, y lo cual publicó La Jornada este lunes.

“Ese contrato se tiene que cancelar, es mi opinión, por ser un contrato leonino, se tiene que revisar”, indicó el presidente López Obrador.

De paso, aprovechó para reiterar su posición de difundir en su totalidad el contenido de las denuncias sobre el caso Lozoya, y las indagatorias sobre los presuntos sobornos de Odebrecht, y evitar filtraciones y linchamientos políticos.

“Con todo respeto a la Fiscalía y al Poder Judicial, pero considero que es un asunto de Estado y tengo derecho a opinar. Le tengo confianza al Fiscal general, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero quiero, sin entorpecer las investigaciones ni tener una actitud injerencista, respetando la división de poderes, creo que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad”, señaló.

Subrayó que hay que guardar el debido proceso, pero se trata de un asunto de interés público nacional.

“No sé cuál sería el procedimiento a seguir para que la Fiscalía, o la instancia correspondiente del Poder Judicial informara sobre esta denuncia, desde luego, con todos los implicados, con todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos. Qué se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional el video que se asegura entregó el señor Lozoya a la Fiscalía. Conocer todo”, indicó.

Además insistió que se debe “recuperar todo lo mal habido” y que la nación recupere lo que se obtuvo de manera ilegal, esto por medio de procesos de extinción de dominio para devolver a Pemex lo que se sustrajo.

También apuntó que si están involucrados los ex presidentes se debe hacer una consulta ciudadana, “para que el pueblo decida si se les juzga o no. Con toda claridad, como lo he venido planteando, quiero dejar de manifiesto que debe ser la gente la que decida sobre este asunto, no quiero que se vaya a pensar que es una venganza, no es mi fuerte la venganza”.

Adelantó que si se realizara una consulta él votaría en contra de que se les juzgue, “pero al mismo tiempo respetaría la decisión de la gente”.

Recordó que para una consulta se debe reunir primero las firmas para solicitarlo y cumplir con el procedimiento Constitucional. A la vez, en ese caso los ex mandatarios tendrían garantizado su derecho a la defensa.

De igual forma llamó a que en el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, también se dé a conocer en su totalidad al ser un asunto delicado.

fuente: La Jornada