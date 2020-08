Inicia aplicación de sanciones

Desde este lunes, Gobierno Municipal en conjunto con COEPRIS, multarán a quien no cumpla ‘Doble no Circula’, circule a deshoras o no use el cubrebocas.

Este lunes, Gobierno Municipal en conjunto con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), inició la aplicación de sanciones de hasta 10 UMAS (Unidad de Medida de Actualización) a conductores y ciudadanos que no respeten medidas sanitarias para contener la pandemia por Covid-19.

El anuncio lo hizo el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar, en el Lunes de Informe virtual, y el secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, dio los detalles al respecto.

“Por un lado, se multarán a conductores de vehículos que no respeten el ‘Doble no Circula’ o transiten a deshoras, sin un motivo indispensable, después de las 10 de la noche a 5 de la madrugada”, informó el secretario.

La sanción por este tipo de faltas será de 10 UMAS, equivalentes a 868.80 pesos, la cual aplicará COEPRIS junto con la Dirección de Tránsito.

Cárdenas Thomae aclaró que la multa al transporte público por circular los fines de semana no aplica en la ciudad, pues el gobierno del Estado determinó que en Nuevo Laredo sí podrán transitar.

“Por otra parte, el Comité de Protección Civil podrá multar a los ciudadanos que no utilicen el cubrebocas en espacios públicos, hay una confusión respecto a portarlo dentro de los vehículos, en este caso no procede la sanción al ser considerado una propiedad privada”, señaló.

Sin embargo, a personas que se encuentren en vialidades, plazas, parques y establecimientos sin usar el cubrebocas, les aplicarán multa de 5 UMAS que equivalen a 434.40 pesos.

La aplicación de estas sanciones tiene fundamento en los acuerdos emitidos por el Gobierno de Tamaulipas, publicados en el Periódico Oficial del Estado el 23 de abril y el 3 de julio, respecto a las restricciones de movilidad.

Rivas Cuéllar enfatizó que no se trata de una medida recaudatoria, sino de concientización, pues a estas alturas todavía existe gente que no cree en la pandemia.

“No podemos perder de vista que el número de contagios y decesos sigue avanzando y nos indica que debemos ser más estrictos, sobre todo para cuidar la vida de las y los neolaredenses, por eso empezaremos a partir de hoy con la aplicación de sanciones”, recalcó.

El alcalde agregó que por ello continúan con el apoyo de personal a COEPRIS, para realizar inspecciones a comercios, establecimientos, salones de fiesta y albercas que no cumplen con las medidas sanitarias emitidas.

“Hemos recibido denuncias por reuniones en albercas y se llevaron a cabo algunas clausuras de éstas, al no haber personal suficiente se acordó trabajar de manera conjunta con COEPRIS para la aplicación de sanciones, realizar operativos de revisión en los puentes y comercios para contener la pandemia”, dijo.

Por último, Enrique Rivas comentó que las sanciones no son medidas populares, pero son necesarias para evitar que la gente salga si no es necesario, se lave las manos, respete la sana distancia, use el gel antibacterial y el cubrebocas para contener el covid en la ciudad.

Fuente: Gobierno Municipal de Nuevo Laredo