Ex alcalde Mario de la Garza da positivo a Covid 19, su estado es delicado.

Por Bernardo de la Rosa Castillo/Reportero

Cd. Victoria,Tamaulipas. – El ex alcalde de San Fernando, Mario de la Garza anuncio en su cuneta de Facebook, padecer los síntomas del covid-19, el cual se encuentra internado en un nosocomio de la ciudad de Monterey, pero aun sin la atención medica requerida, debido a alto pacientes con este mal.

Mario De La Garza Garza :En su misma cuenta, Pide a todos los habitantes de su tierra y de Tamaulipas, cuidarse, pues esta viviendo una de las enfermedades mas crueles de su vida…

“A todos mi amigos: Estoy pasando por una situación de salud muy difícil, con neumonía causada por COVID 19, internado en un hospital de Monterrey, no tienen idea lo difícil que es encontrar un espacio…. les pido VALOREN SU VIDA …CUÍDENSE POR EL AMOR DE DIOS…. NO SALGAN A NINGUNA PARTE POR FAVOR … no tienen idea lo difícil que es esperar horas para que te asignen un espacio y te den atención …

No tienen idea de lo que estoy pidiendo a DIOS este siempre con mi familia y conmigo en estos momentos y también le pido por todos ustedes …ESTOY SEGURO QUE VAMOS A SALIR DE ESTA …. DIOS ES GRANDE …les pido me incluyan en sus oraciones …DOY GRACIAS A ESTOS ÁNGELES QUE DIOS ME ENVÍO ME REFIERO A LOS MÉDICOS, ENFERMERAS POR CUIDAR DE MI ….DIOS NOS BENDIGA A TODOS !