Se sale el mar en Isla del Padre por efectos del huracán ‘Hanna’

‘Hanna’, el primer huracán de la temporada 2020 en el Atlántico, se acerca a costas de Texas, en donde ya empiezan a sentir los efectos.

En la zona de North Padre Island se han sentido ya los efectos de este huracán de categoría 1 en la escala Saffir Simpson.

Los efectos de ‘Hanna’ se sienten incluso antes de que toque tierra, con oleadas crecientes y niveles de agua en aumento.

Los niveles de agua en el área de North Padre Island ya han aumentado seis pies por encima de la línea de base, y esos niveles pueden seguir aumentando.

El Centro Nacional de Huracanes informó que el ojo del huracán ‘Hanna’ cada vez más cerca de la costa sur de Texas. «Vientos huracanados en la costa de la Isla del Padre».

The sand berm blocking the gulf on access road #4 just south of Whitecap Beach just got washed away! Water now pouring down onto Padre Island. #HurricaneHanna #txwx pic.twitter.com/7Z0sEj6x48

— Brian Emfinger (@brianemfinger) July 25, 2020