Más jóvenes se suman al 6to día del conversatorio virtual “Hablemos” con legisladores locales

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 25 de julio de 2020.- Este viernes la Secretaría de Acción Juvenil del Comité Directivo Estatal del PAN Tamaulipas, a cargo de María Fernanda Girón Fernández, dio continuidad al ciclo de conversatorios virtuales denominado “Hablemos”, el cual tiene la finalidad de que jóvenes militantes y simpatizantes del partido puedan tener un acercamiento con los diputados y diputadas panistas del estado y conocer cómo trabajan.

La presentación del sexto día del evento estuvo a cargo de la legisladora Sonia Mayorga López, representante del distrito XVII con cabecera en El Mante, quien a través de la plataforma digital Zoom pudo compartir con los participantes su experiencia en el Partido Acción Nacional, así como de sus labores en el Congreso local.

La diputada mencionó que a pesar de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, es fundamental seguir unidos y en acción, y reiteró que no hay mejor manera de hacerlo que aprovechar todas las ventajas que la tecnología ofrece para seguir comunicados y retroalimentando el conocimiento y las ganas de servir a la ciudadanía.

Destacó el hecho de que la actual Legislatura esté integrada por la mayoría de mujeres en la entidad, ya que se trata de un suceso histórico que demuestra la manera de trabajar de la actual administración estatal y de los gobiernos emanados de Acción Nacional en general, quienes además de impulsar y fortalecer los temas relacionados con la equidad de género, también escuchan a los jóvenes y les brindan los espacios necesarios para que puedan expresarse y desarrollarse en el ámbito profesional, laboral y personal.

“Puedo decir con orgullo que yo formo parte de esa mayoría de mujeres en nuestro Congreso. Me gusta apoyar a la gente, aunque nunca había ocupado un cargo importante en la política, más allá de que en mi distrito me desenvolví en la industria cañera, siempre tuve la intención de poder apoyar a un mayor número de personas. Entonces me llega la oportunidad de una diputación, la cual me dio ese alcance que necesitaba. Ahora estoy con toda la disposición de poner mi granito de arena para hacer un mejor Tamaulipas, y por supuesto un mejor país”.

Asimismo, la legisladora invitó a los jóvenes interesados en incursionar en la política a que sigan adelante con ese deseo, pues solo de está manera podrán generar cambios significativos en la vida pública de la nación, tener contacto directo con la sociedad y brindar soluciones a los problemas que aquejan a la ciudadanía.

Cabe destacar que en próximas fechas se dará continuidad al conversatorio “Hablemos”, con la intervención de otros legisladores representantes de cada uno de los distritos de la entidad, para que la juventud tamaulipeca pueda conocer la experiencia de cada uno de ellos.

Hay que decir que para el Presidente del PAN Tamaulipas, Luis “Cachorro” Cantú Galván, es importante que los jóvenes participen en este tipo de ejercicios con los integrantes de la LXIV Legislatura para que puedan dar a conocer sus dudas, inquietudes, sugerencias y opiniones acerca de los temas que los preocupan.