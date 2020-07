Solo Nuevo León y Tabasco, con saturación en hospitalización general por COVID-19: AMLO

Aclaró que la ocupación en terapia intensiva en esas entidades es de 60 por ciento.

Cd. de México, 15 de Julio del 2020. – Tras la ratificación se encontró que solo en nueve estados hay incremento de casos de Covid-19 entre ellos un rebrote en Yucatán y Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que «ya vamos de salida, para que no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas… esto es como un mal sueño, una pesadilla, ya pasará «.

En conferencia de prensa, el mandatario federal resaltó que sólo en dos estados, Nuevo León y Tabasco, «hay situación» al 80 por ciento en hospitalización general de enfermos de Covis-19, y » ya estamos actuando para ampliar el número de camas.

Aclaro que la ocupación en terapia intensiva en esas entidades es de 60 por ciento, de modo que «tenemos una disponibilidad de 40 porciento. El problema lo tenemos en hospitalización general».

Informó que Zoé Robledo, director del IMSS, está a cargo de ampliar el número de camas en Yucatán y Quintana Roo, Ahí «lo que sucedió, y ojalá no se repita, es que había una disminución de la pandemia y hubo una especie de rebrote, volvió a incrementarse el numero de afectados. Es lo que tenemos que cuidar. De los 32 estados, sólo en nueve tenemos incremento en número o en porcentaje de infectados».

López Obrador menciono que en 23 entidades, la pandemia va a la baja y se está cuidando que no haya un rebrote en los estados con apertura actividades. «Por ejemplo, en la Ciudad de México ya hay más movilidad, ahí vamos a la baja. Estamos esperando los últimos resultados, cuidando para que donde ya teníamos menores incidencia de la pandemia no resurja».

Yucatán «la verdad iba bien y Quintana Roo lo mismo, de ahí que no es tan grave la situación, pero sí hubo una especie de rebrote, Esto mismo nos sucedió en Veracruz. Afortunadamente en otros estados, Tabasco va a la baja, como Sinaloa y la Ciudad de México».

Dijo que la situación depende no sólo de la autoridad, sino de “nosotros mismos, los ciudadanos. Ya aprendimos. Nunca habíamos tenido tantas clases sobre higiene personal,, nunca nos habíamos lavado las manos con tanta frecuencia, como ahora. Ya sabemos que necesitamos mantener la sana distancia. ¡Qué nadie se ofenda si no le damos la mano, si no los abrazamos!”.

Insistió que está probado que la sana distancia ayuda, así como la higiene personal. “Cuidarnos nosotros mismos, no que nos prohíban las cosas, sino que nosotros actuemos como lo hemos hecho. Los mexicanos hemos actuado de manera ejemplar; el pueblo ha actuado de maravilla, porque no hay toque de queda, no es obligatorio quedarse en la casa. Hay recomendaciones que se deben de seguir, pero no hay una actitud autoritaria.

“Hay países donde sí se ha actuado con más severidad, de manera más estricta, nosotros hemos confiado más en la responsabilidad de la gente y la verdad, se ha comportado muy bien. No hemos tenido necesidad de poner medidas rigurosas, obligatorias. Entonces seguir así, cuidándonos”.

Fuente: La Vanguardia