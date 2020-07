PAN justifica fallas en la recolección de la basura

Francisco Jesús De la Fuente González, Regidor del PAN, los justificó al señalar que la gente aún no se acostumbra a los nuevos horarios y días en que pasara el camión por sus casas, cuando duran semanas sin aparecer.

Ramon Mendoza S.

Ciudad Victoria, Tam.- El regidor del PAN en el cabildo de Ciudad Victoria Francisco Jesús De la Fuente González justifico los fuertes rezagos en la recolección de la basura a la reestructuración de rutas y horarios que se llevó a cabo.

Dijo que esto se debe en primera instancia a que la población aún no se ha acostumbrado al día y hora en que pasa el camión.

“En otros casos tengo entendido que han cambiado los días y probablemente esto haya ocasionado un poquito de desconcierto en las personas por los días que estaba acostumbrado hacerse” comento.

Sin embargo, el presidente de la comisión de referencia en el cabildo local no dice nada cuando en la realidad el problema de la basura en las calles no es por la responsabilidad de la gente sino por que el camión recolector no pasa en el día y hora señalada.

Pero si reconoce que es necesario fortalecer los vínculos de comunicación con la población.

“En pláticas con la Dirección de Limpieza Publica me comenta su titular que han pasado informándole a la ciudadanía de estos cambios, sin embargo por la cercanía que he tenido, vecinos de esta ciudad le informe y he pedido de manera puntual haga una campaña un poco más exhausta que realmente todos los colonos de la zona en donde se están haciendo las reestructuraciones para la recolección de la basura estén perfectamente enterados, eso va a abonar un poco que el vecino saque su basura en el momento adecuado” asevero.

Actualmente la Dirección de Limpieza Pública ha ido cometiendo falla, tras falla en este sentido y hoy las consecuencias se pueden ver en las calles de la ciudad.

Hacen falta camiones para la recolección, pues algunos están descompuestos y no han recibido el mantenimiento adecuado.

Y este es un problema de ya tres meses y no puede ser posible que no hayan dado a conocer la solución al mismo.