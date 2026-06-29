Ciudad Victoria, Tamaulipas. Junio 29 de 2026– El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) continúa fortaleciendo la infraestructura educativa en el estado con una inversión cercana a los 400 millones de pesos (MDP) durante el presente año, con la expectativa de alcanzar los 500 MDP al cierre de 2026.

El director general del ITIFE, Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, informó que por segundo año consecutivo se ha dado prioridad a la atención de los sistemas eléctricos en los planteles, luego de identificar alrededor de 200 escuelas con problemas en el suministro de energía, ya sea por instalaciones deterioradas o por la necesidad de reemplazar transformadores que han sido rebasados por la demanda.

Asimismo, destacó que, en coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se construye nueva infraestructura en municipios con crecimiento de matrícula, como Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros y El Mante.

Castillo Sagástegui agregó que se realizan obras de rehabilitación que incluyen rehabilitación de servicios sanitarios, impermeabilización de edificios y atención a las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias, con el objetivo de ofrecer espacios educativos más seguros y funcionales para la comunidad escolar.