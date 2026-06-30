La FENNAM fortalece su campaña informativa en espacios públicos para orientar a la ciudadanía sobre denuncias, acompañamiento y mecanismos de apoyo especializados.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de acercar los servicios de procuración de justicia a la población, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas mantiene acciones de difusión y orientación ciudadana sobre la atención especializada que brinda la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y de Delitos contra Mujeres por Razones de Género (FENNAM).

Como parte de esta estrategia permanente, personal de la institución instala módulos informativos en espacios públicos, centros comerciales y zonas de alta afluencia, donde se proporciona información sobre los delitos que atiende esta área especializada, así como los servicios disponibles y la ubicación de sus oficinas en la entidad.

Durante estas jornadas, se brinda orientación a las personas interesadas sobre los mecanismos de denuncia, acompañamiento y atención para quienes requieran intervención institucional ante posibles situaciones que involucren violencia o afectaciones contra sectores prioritarios de la población.

La Fiscalía destacó que estas acciones buscan fortalecer el vínculo con la ciudadanía y facilitar el acceso a las herramientas de apoyo, promoviendo una atención más cercana y eficiente.

Con esta campaña, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas refrenda su compromiso de impulsar una procuración de justicia accesible, con enfoque de protección para niñas, niños, adolescentes y mujeres en el estado.