Integrantes de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal convivieron con habitantes del municipio y mostraron parte de sus labores operativas como parte de una estrategia de proximidad social.

González, Tamaulipas.– Familias del municipio de González tuvieron un acercamiento con elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) durante la Brigada Transformando Familias, organizada por el Sistema DIF Tamaulipas, donde se promovió la convivencia y el vínculo entre autoridades y ciudadanía.

Durante el evento, habitantes de distintas edades acudieron al espacio destinado para la FEGE, donde pudieron conocer más sobre las funciones que realizan, su preparación operativa y parte del equipo táctico utilizado en sus labores de seguridad.

Niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en la actividad, además de convivir con los elementos y tomarse fotografías como recuerdo de este encuentro.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas destacó que este tipo de acciones de proximidad social contribuyen a fortalecer la confianza entre la población y las instituciones de seguridad, generando canales de colaboración para la prevención y combate al delito.

A través de estos espacios de convivencia, la Guardia Estatal continúa impulsando una relación más cercana con las comunidades del estado.