La Fiscalía de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión contra Bonifacio “S”, requerido por autoridades de Puebla por el delito de secuestro, en una acción coordinada entre fiscalías estatales.

Matamoros, Tamaulipas.– Un operativo de coordinación entre autoridades de procuración de justicia permitió la detención de un hombre señalado por su presunta participación en un delito de secuestro, luego de que fuera deportado por autoridades de Estados Unidos y entregado en la frontera de Tamaulipas.

Elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECSE) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Bonifacio “S”, en apoyo a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla.

La captura se realizó en las instalaciones del Puente Internacional Ignacio Zaragoza, conocido como Puente Viejo, en el municipio de Matamoros, tras el ingreso del detenido al país después de su deportación desde territorio estadounidense.

Luego de hacer efectiva la orden judicial, el individuo fue entregado a personal de la Fiscalía de Puebla, institución que se encargará de trasladarlo ante la autoridad judicial correspondiente para continuar con el procedimiento legal establecido.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas destacó que mantiene la colaboración con instituciones de seguridad y procuración de justicia de otras entidades para dar cumplimiento a mandamientos judiciales y fortalecer las acciones contra la impunidad.