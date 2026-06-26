Los alumnos de Diseño Industrial desarrollaron todo el proceso creativo, desde la segmentación de mercado y conceptos de olores hasta la ingeniería del empaque

Alumnos de cuarto semestre de la licenciatura de Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) presentaron 12 diseños de perfumes en el Museo del Perfume, ubicado en el Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, como parte de su proyecto final para la materia de Diseño e Ingeniería de Envases y Empaques.

Supervisados por el Mtro. Iván Velazquez, profesor parcial de la carrera, el proyecto consistió en diseñar tanto la botella como el empaque de un perfume, abarcando desde la segmentación de mercado, concepto y olores, hasta los bocetos y prototipos físicos finales.

El objetivo de esta práctica fue que los alumnos pudieran llevar su conocimiento fuera del aula y aplicarlo en un espacio real.

“Para mí es súper importante que el conocimiento no se quede en cuatro paredes y que los alumnos tengan este acercamiento con experiencias reales, con presentaciones formales al pues prácticamente estar en un museo de este prestigio.”, expresó el docente.

El vínculo entre la UAG y el MUPE se logró gracias a que el Mtro. Iván Velázquez se acercó personalmente a pedir el espacio. Aunque el proyecto final fue sobre perfumes, a lo largo de la materia diseñaron envases para cajas de té, considerando normativas, estructuras, ingeniería de empaque y diseño gráfico con programas como Illustrator y Photoshop.

Con este tipo de actividades, la UAG se esfuerza por brindar a sus alumnos oportunidades de desarrollo profesional desde su etapa estudiantil, permitiéndoles adquirir experiencia y fortalecer su perfil para afrontar con mayores ventajas competitivas el momento de su egreso.