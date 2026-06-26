Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 26 de 2026– La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través de la Coordinación de Programas Compensatorios de la Unidad Ejecutiva, llevó a cabo el Taller de Formación Curricular para Personal del Programa Albergues Escolares, del Departamento de Fomento Educativo en Comunidades Marginadas.

Este taller, que se efectuó en el marco de las acciones de fortalecimiento y capacitación continua del personal educativo, tuvo como sede las instalaciones del CEDIF “Clarita Nava de Ulibarri”, en Ciudad Victoria, con la participación de más de una veintena de asistentes.

Samuel Alcántar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva, informó que el taller tuvo como tema principal los primeros auxilios, con la finalidad de aportar al personal los conocimientos, las habilidades y las destrezas necesarias para actuar como primer respondiente en caso de accidente o situación de emergencia.

Indicó que la capacitación fue impartida por personal especializado perteneciente a la Coordinación Estatal de Protección Civil, quienes enseñaron a los presentes los diversos protocolos que deben implementarse de acuerdo con el tipo de emergencia, así como la forma de brindar los primeros auxilios a quienes lo requieran.

Reafirmó el compromiso de la Secretaría de Educación de Tamaulipas con la formación y actualización permanente del personal de los Albergues Escolares, con la finalidad de que cuenten con los conocimientos básicos para atender las diversas contingencias que se presenten en estos espacios educativos.

Señaló que estas acciones son reflejo de la política educativa que tanto el gobernador Américo Villarreal Anaya como el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, impulsan con la finalidad de que la educación se convierta en la herramienta más importante de la transformación que está viviendo Tamaulipas.