Nuevo Laredo, Tamaulipas.Junio 26 de 2026– Con el objetivo de fomentar desde temprana edad el interés de las niñas en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) realizó el Tercer Encuentro Nacional de Niñas STEM de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas 2026.

Estas acciones acercan el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación a la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones, con un énfasis en las niñas, puntualizó José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad.

Subrayó que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son conocidas como carreras STEM, por sus siglas en inglés, y representan sectores cada vez más importantes para el desarrollo académico, profesional y económico. Además, señaló que no tienen género, ni fronteras, ni límites cuando el talento es guiado con amor y confianza.

“Hoy no solo inauguramos un evento, inauguramos posibilidades. Abrimos caminos donde antes había barreras; visualizamos talentos que durante mucho tiempo fueron invisibles”, enfatizó el rector.

Deseó que este encuentro sea el inicio de muchas vocaciones, de muchas carreras y de muchos descubrimientos, ya que, si las niñas pueden imaginarlo, también pueden hacerlo realidad.

Indicó que, durante la jornada, las participantes disfrutaron de diversas actividades interactivas, entre ellas demostraciones de robots VEX, experiencias de robótica, innovación tecnológica y la Unidad Móvil de Ciencia y Tecnología, lo que les permitió fortalecer su aprendizaje de una manera práctica, dinámica y cercana.

Mencionó que el encuentro se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, reafirmando el compromiso de la UT Nuevo Laredo con la formación de nuevas generaciones de mujeres interesadas en la ciencia, la tecnología y la innovación, acorde con la visión que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.