Trabajadores de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social participaron en talleres sobre bienestar laboral y programas educativos. Las acciones buscan mejorar la atención dentro de los Centros de Ejecución de Sanciones del estado.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal encargado de la operación de los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) impulsó una serie de capacitaciones interinstitucionales enfocadas en mejorar el desempeño laboral y la calidad del servicio.

Estas actividades fueron desarrolladas en coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPST), como parte de una estrategia para reforzar las labores relacionadas con la reinserción social.

Uno de los talleres impartidos fue “Profesional sobre Estrés Laboral y Burnout”, organizado por la STPST a través del área de Capacitación y Productividad Laboral. La capacitación estuvo a cargo del conferencista Carlos Picasso y contó con la participación de 33 integrantes del área administrativa.

Durante la jornada se abordaron herramientas para el manejo del estrés, bienestar emocional y mejora del entorno laboral, aspectos que contribuyen al fortalecimiento de las tareas que realiza el personal dentro del sistema penitenciario.

Además, como parte de los acuerdos establecidos entre la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social y el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), se realizó una actualización dirigida al personal encargado de los programas educativos que operan en los cinco CEDES de Tamaulipas.

La capacitación virtual contó con la participación de 18 trabajadores de la SSPT y fue encabezada por representantes del ITEA, quienes explicaron temas relacionados con la oferta educativa, evaluaciones diagnósticas y la integración de círculos de estudio.

Con estas acciones, las instituciones participantes buscan fortalecer la preparación del personal y mejorar los procesos de atención, educación y reinserción social dentro de los centros penitenciarios del estado.