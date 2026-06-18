Estudiantes de Estados Unidos y Puerto Rico concluyen su formación médica en una ceremonia marcada por la satisfacción y la emoción de decenas de graduados y sus familias

La emoción, los aplausos y la satisfacción por una meta alcanzada llenaron el ambiente durante la ceremonia de graduación del Programa Internacional de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), donde jóvenes provenientes de Estados Unidos y Puerto Rico celebraron el cierre de una de las etapas más importantes de sus vidas.

Con batas, birretes y una profunda vocación de servicio, los nuevos profesionistas se integran ahora a una comunidad de miles de médicos formados en la UAG, institución que por décadas ha llevado talento y conocimiento a distintas partes del mundo.

La ceremonia reunió a familiares, profesores y autoridades universitarias que acompañaron a los graduados en este momento tan significativo, resultado de años de estudio, sacrificios y perseverancia.

El Dr. Kashif Ahmad, Decano del Programa Internacional de Medicina, dirigió un mensaje en el que destacó la responsabilidad social que acompaña a la profesión médica y la importancia de mantener vivos los valores aprendidos durante su formación universitaria.

“La medicina necesita profesionistas capaces de tender la mano, escuchar y servir. Dondequiera que vayan, lleven con orgullo el nombre de su universidad y recuerden que el verdadero éxito está en el impacto positivo que dejan en la vida de los demás”, señaló.

Como padrino de generación participó el Dr. Mario P. Siervo, egresado del mismo programa académico, quien compartió un mensaje de inspiración y cercanía con los nuevos médicos.

“Hoy comienza una etapa donde cada decisión que tomen podrá cambiar la vida de una persona. Nunca olviden ejercer con empatía, humildad y humanidad. El conocimiento salva vidas, pero el trato humano deja huella para siempre”, expresó ante los asistentes.

Después de sus palabras, los egresados recibieron sus diplomas entre aplausos y muestras de orgullo por parte de sus seres queridos, quienes celebraron el cumplimiento de un sueño construido con dedicación y constancia.

Vocación de vida

Uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia fue el Juramento Hipocrático, encabezado por el Dr. Rodrigo Vivar, profesor de esta generación, quien invitó a los jóvenes a ejercer su profesión con ética, respeto y compromiso hacia sus pacientes.

A nombre de sus compañeros, el Dr. Javier Alejandro Santos González tomó la palabra para recordar los desafíos superados y los lazos construidos durante su paso por la universidad.

“Detrás de este logro existen noches sin dormir, momentos difíciles y grandes aprendizajes, pero también amistades que se volvieron familia y experiencias que nos marcarán para siempre. Hoy celebramos no solo un título, sino el inicio de nuestra responsabilidad con el mundo”, compartió.

Un futuro lleno de esperanza

La graduación representó mucho más que el cierre de una etapa académica; simbolizó el inicio de una nueva misión para estos jóvenes médicos que ahora llevarán sus conocimientos y vocación a hospitales, clínicas y comunidades alrededor del mundo.

Con cada generación, la Universidad Autónoma de Guadalajara refrenda su compromiso de formar profesionales preparados para enfrentar los retos de la medicina moderna, pero también comprometidos con la empatía, el servicio y el bienestar humano.

Entre abrazos, fotografías y lágrimas de felicidad, los nuevos médicos dejaron claro que están listos para comenzar el siguiente capítulo de sus vidas: uno en el que su vocación podrá transformar historias y devolver esperanza a quienes más lo necesiten.