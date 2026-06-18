Ninfa Cantú promueve nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo sostenible Ciudad de México.Junio 18 de 2026– Tamaulipas fortalece su presencia en la agenda económica internacional al ampliar sus vínculos de cooperación con la Unión Europea, durante la reunión de trabajo que sostuvo la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, con el embajador de la Unión Europea en México, Excmo. Sr. Francisco André.

En el encuentro, Cantú Deándar presentó las ventajas competitivas de Tamaulipas y las oportunidades que ofrece el estado para impulsar nuevos proyectos de inversión, comercio, innovación, sostenibilidad, agroindustria, agroalimentos y economía circular.

La secretaria destacó que la presencia de inversión europea en Tamaulipas representa una base sólida para avanzar hacia una nueva etapa de colaboración, particularmente en sectores estratégicos como el químico-petroquímico, automotriz y eléctrico- electrónico, donde la entidad cuenta con capacidades instaladas, infraestructura logística y talento especializado.

Como parte de la agenda, expuso proyectos estratégicos que fortalecen la conectividad y competitividad del estado, entre ellos el Puerto del Norte en Matamoros, el Puerto y Polo de Desarrollo de Altamira, así como el Puerto Interior de Ciudad Victoria, considerados activos clave para vincular a Tamaulipas con mercados internacionales y cadenas globales de valor.

Durante la reunión, el embajador Francisco André reconoció el trabajo que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para promover el desarrollo económico de Tamaulipas con una visión humanista, orientada a generar bienestar, oportunidades y prosperidad compartida.

La reunión permitió establecer nuevas líneas de colaboración entre Tamaulipas y la Unión Europea, con el propósito de fortalecer una agenda conjunta en materia de inversión, innovación, desarrollo sostenible y vinculación con empresas, organismos empresariales e instituciones académicas.