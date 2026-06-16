La Pesca, Soto la Marina, Tamaulipas.- Mientras la alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, continúa difundiendo acciones de pavimentación y mejoramiento urbano en el poblado La Pesca, ciudadanos aseguran que la realidad que enfrentan diariamente es muy distinta a la que muestran los comunicados oficiales.

A través de redes sociales, la ciudadana María Rita Moreno denunció las condiciones en que se encuentran diversas calles de la comunidad, compartiendo imágenes que muestran vialidades peatonales completamente anegadas tras las recientes lluvias. De acuerdo con los reportes ciudadanos, algunas de estas calles se convierten prácticamente en ríos, dificultando el paso de familias, estudiantes y trabajadores.

Las fotografías, enviadas también a este medio por habitantes de la zona, evidencian problemas de movilidad que, según los vecinos, permanecen sin solución. Los afectados aseguran que decenas de familias y alumnos de escuelas cercanas deben enfrentar diariamente estas condiciones para trasladarse a sus actividades.

Sin embargo, la inconformidad ciudadana no se limita al estado de las calles. Habitantes de La Pesca y de la cabecera municipal también denuncian deficiencias en el servicio de recolección de basura, situación que ha provocado acumulación de desechos en diversos sectores.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el encargado del área de Servicios Públicos presuntamente no atiende de manera oportuna los reportes realizados por la ciudadanía. Algunos residentes afirman que el camión recolector puede tardar hasta una semana en pasar por determinados sectores, ocasionando que la basura se acumule y genere molestias entre la población.

Las críticas hacia la administración municipal se han intensificado en redes sociales, donde ciudadanos cuestionan la efectividad de las acciones emprendidas por el gobierno local y reclaman mayor atención a los problemas que consideran prioritarios.

Vecinos señalan que, mientras se anuncian obras y acciones de mejoramiento urbano, continúan existiendo deficiencias en servicios básicos y en la atención a demandas ciudadanas. Asimismo, aseguran sentirse abandonados por una administración que, afirman, sólo aparece para eventos públicos o fotografías oficiales.

El descontento es particularmente evidente en La Pesca, uno de los principales destinos turísticos de Soto la Marina y una comunidad que aporta importantes ingresos al municipio mediante el pago de impuestos y servicios.

Ante esta situación, habitantes demandan una respuesta inmediata de las autoridades municipales, así como soluciones concretas para mejorar las condiciones de las calles y garantizar una recolección eficiente de basura.